3 meest frustrerende iPhone-features (en hoe je ze de laan uit stuurt)

Je iPhone zit boordevol handige features, maar er zijn volgens OMT-redacteur Sabine ook een aantal kneiterirritante functies aanwezig. Hoog tijd om daar wat aan te doen. Dit zijn de meest frustrerende functies op je toestel (inclusief de oplossing).

Bij iedere nieuwe iOS-versie brengt Apple weer extra features naar de iPhone. Soms verdwijnt een geliefde functie daardoor, of verschijnt er een functie waar we totaal niet op zitten te wachten. De afgelopen tijd zijn er weer een aantal van deze functies in geslopen.

3 frustrerende iPhone-features

Er zijn een aantal features die je liever kwijt dan rijk bent. Hier komen ze!

#1 Nieuwe zoekknop op je iPhone

Mogelijk is het je al opgevallen dat het thuisscherm van je iPhone is ‘verrijkt’ met een zoekknop onderin het scherm. Aan de ene kant is het een makkelijke manier om snel een bericht, app of bestand terug te vinden, maar je kunt deze zoekknop ook tevoorschijn toveren door van boven naar beneden op je scherm te swipen.

Een extra (onnodige) knop prompt in beeld, maakt een zooitje van het opgeruimde thuisscherm. Gelukkig kun je de nieuwe zoekknop uitzetten. Ga naar deĀ Instellingen van je iPhone en tik op Beginscherm. Schakel vervolgens de sliderĀ Toon op beginscherm uit onder het kopjeĀ Zoek.

#2 Terug naar het oude vergrendelscherm

Het vernieuwde vergrendelscherm in iOS 16 ziet er tof uit, maar van de gestapelde meldingen op de iPhone zijn we wat minder fan. Hierdoor kun je namelijk niet langer in een oogopslag meerdere notificaties bekijken zonder erop te tikken. Als je terug wil naar de oude weergave, dan kan dat gelukkig.

Ga naar de instellingen van je iPhone en tik opĀ Meldingen. Bovenaan zie je bijĀ Toon als drie weergaveopties staan: Aantal, Stapel en Lijst. Om terug te keren naar de oude stijl kies je voorĀ Lijst.

#3 Nooit meer per ongeluk ophangen

De zijknop van je iPhone heeft standaard een ophangfunctie. Op het moment dat je een telefoongesprek voert, beƫindig je een gesprek direct door de aan/uit-knop in te drukken. Dat kan zomaar eens per ongeluk gebeuren, wat natuurlijk ontzettend vervelend is wanneer je net een belangrijk telefoontje hebt.

Met de komst van iOS 16 is hier een oplossing voor gekomen. Je kunt deze feature namelijk volledig uitschakelen. Ga op je iPhone naar de instellingen en navigeer naar Toegankelijkheid. Tik vervolgens opĀ Aanraken en zorg ervoor dat Voorkom ‘Vergrendel om oproep te stoppen’Ā uit staat. Let er wel op dat je nu ook geen inkomende oproepen meer kunt weigeren via de zijknop.