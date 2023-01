Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Water in je iPhone? Niet als het aan Siri Opdrachten ligt!

Ondanks dat je iPhone waarschijnlijk water- en stofbestendig is, is het toch mogelijk dat er wat vloeistof in je toestel komt. In dit artikel leggen we je uit wat je kan doen om de waterdruppels uit je telefoon te krijgen, met wat hulp van Siri Opdrachten.

Een smartphone met IP68-rating wordt een waterdichte telefoon genoemd. Toch betekent dit niet dat er helemaal geen water in je iPhone met waterdichtheidscertificering terecht kan komen. Hoe dat zit legt OMT-redacteur Sabine je graag uit.

Hoe komt er water in mijn waterdichte iPhone?

Na verloop van tijd neemt de water- en stofbestendigheid van je iPhone namelijk af. Dat zegt ook Apple op zijn ondersteuningspagina. Het bedrijf uit Cupertino raadt het dan ook af om te gaan zwemmen met je telefoon. Ook valschade of het demonteren van het toestel kan de waterdichtheid verminderen.

Het is dan ook niet honderd procent te voorkomen dat er ooit vocht of vloeistof in je iPhone terechtkomt, zoals in de speakers. Als dit het geval is, dan kan de app Siri Opdrachten je een handje helpen om het water weer uit je toestel te krijgen. Dat zit zo.

Siri Opdrachten: een handige shortcut

Met de Water Eject-shortcut in Siri Opdrachten wordt er een geluid afgespeeld waardoor de speakers van je toestel trillen. Hierdoor wordt het eventueel aanwezige vloeistof in je iPhone uit het toestel geschud.

Open Safari en surf naar ShortcutsGallery. Download hier de shortcut Water Eject. Druk op Get Shortcut zodat Siri Opdrachten wordt geopend. Druk vervolgens op Voeg opdracht toe. Je hoeft nu enkel nog de opdracht te starten en op Begin Water Ejection te drukken.

Het volume van je iPhone wordt automatisch op zijn hoogst gezet. Het fragment begint af te spelen en bij de speakers hoor je een trillend geluid. Na enkele seconden is het proces al klaar. Denk je dat er nog vocht in je toestel zit? Herhaal de Water Eject-shortcut dan. Binnen no-time is je toestel verlost van het water!