Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

watchOS 9.3 beschikbaar voor Apple Watch: alle functies en verbeteringen

Apple heeft gisteren niet alleen nieuwe software uitgebracht voor de iPhone en Mac. Het Amerikaanse bedrijf komt ook met watchOS 9.3: een update die bedoeld is voor de Apple Watch. Maar wat haal je er precies mee naar je smartwatch?

Om die vraag zo duidelijk mogelijk te beantwoorden zetten we alle functionaliteiten en verbeteringen overzichtelijk voor je op een rij.

🧐 watchOS 9.3 installeren op de Apple Watch Om de nieuwe update te installeren ga je naar Watch-app op je iPhone. Daar selecteer je ‘Mijn Watch’ en vervolgens ‘Algemeen’. De update wordt gezocht, gedownload en vervolgens geïnstalleerd op je Apple Watch die aan een oplader ligt.

watchOS 9.3 brengt nieuwe wijzerplaat naar je Apple Watch

Op het gebied van toevoegingen heeft watchOS 9.3 de consument niet heel veel te bieden. De nieuwe software introduceert eigenlijk alleen maar een nieuwe wijzerplaat voor de Apple Watch.

Deze wijzerplaat heet Unity en staat geheel in het teken van Black History Month. Het is de derde keer dat Apple met een dergelijke editie komt. Net als voorgaande jaren staan de kleuren rood, geel, groen en zwart centraal bij de wijzerplaat.

Naast watchOS 9.3 heeft Apple gisteren ook iOS 16.3 uitgebracht voor de iPhone. De smartphone van het Amerikaanse bedrijf heeft ook een Unity-achtergrond gekregen, die uitstekend bij de variant voor Apple Watch past.

Probleemoplossingen en verbeteringen

watchOS 9.3 brengt ook de nodige probleemoplossingen en verbeteringen naar de Apple Watch. Het probleem is echter dat Apple zelf daar niet heel veel over zegt.

In de officiële release notes, de documentatie waar alle wijzigingen te zien zijn, blijft het bedrijf vaag. “watchOS 9.3 bevat nieuwe functies, verbeteringen en oplossingen voor problemen”, is te lezen. Om wat voor oplossingen het gaat weten we niet.

watchOS 9.3 bevat nieuwe functies, verbeteringen en oplossingen voor problemen

De komende tijd zal aan het licht komen welke zaken beter werken, dus hou onze website goed in de gaten voor een update.

watchOS 9.3 installeren op je Apple Watch

De makkelijkste manier om de watchOS 9.3-update te installeren is via de Watch-app op je iPhone. Al is het ook mogelijk om de update door te voeren op de smartwatch zelf.

Daar volg je de volgende stappen voor:

Open Instellingen op je Apple Watch

Ga naar Algemeen

Selecteer de optie Software-update

De Watch zoekt naar de update

Druk op Downloaden om hem binnen te halen

De nieuwe software wordt geïnstalleerd, waardoor de Apple Watch opnieuw opgestart wordt. Voila! Je bent voorzien.