5 iOS-functionaliteiten die in 2023 naar je iPhone komen

Gelukkig nieuwjaar! Het is zover: 2022 is voorbij en de start van 2023 is hier. Vanaf de redactie wensen we je een fantastisch jaar én kijken we uiteraard uit naar alles wat Apple ons zal brengen. Niet alleen op het gebied van hardware als de iPhone, maar ook op het gebied van software als iOS.

Wat dat betreft heeft hoofdredacteur Mark Hofman ontzettend veel zin in de komende twaalf maanden. Al is het al, omdat Apple met iOS een hoop nieuwe functionaliteiten naar de iPhone gaat brengen.

Vijf iOS-functionaliteiten die naar je iPhone komen

Afgelopen jaar heeft de iPhone, met de komst van iOS 16, een lekkere upgrade gekregen. Niet alleen het nieuwste model, maar ook oudere versies van de smartphone kregen de nodige toevoegingen en verbeteringen. Iets dat in 2023 ook het geval zal zijn.

Niet alleen door de komst van iOS 17 later dit jaar, maar ook zeker door het systeem dat we in 2022 voorgeschoteld kregen. Er zijn nog genoeg uitbreidingen en toevoegingen die iOS 16 nog voor ons in petto heeft. En daar kijk ik persoonlijk erg naar uit.

Om duidelijk te maken wat je mag verwachten in 2023, zet ik vijf functionaliteiten voor je op een rij.

#1 Volgende generatie Apple CarPlay

Tijdens WWDC 2022 introduceerde Apple een nieuwe versie van CarPlay. Middels deze weg is het mogelijk om je iPhone te verbinden met het infotainmentsysteem van je auto. Het luisteren van muziek, gebruiken van apps en navigeren naar je bestemming wordt simpelweg een stukje makkelijker gemaakt.

De nieuwe versie doet daar nog een schepje bovenop en bestuurt praktisch gezien je gehele auto op softwaregebied. Een besturingssysteem van Apple voor je mechanische viervoeter, om het zo maar even te noemen. Alleen wisten we in 2022 nog niet echt wanneer consumenten er precies mee aan de haal konden gaan.

Wat we wel weten is dat de eerste voertuigen, van onder andere BMW en Audi, in het laatste kwartaal van 2023 voorzien gaan worden. Iets om enthousiast over te zijn, als je het mij vraagt.

#2 Beveiligingssleutels op je iPhone

Op de valreep van 2022 kregen ontwikkelaars toegang tot de betaversie van iOS 16.3. Dit is de eerstvolgende update die consumenten met een iPhone krijgen. Volgens Apple zelf verschijnt deze begin 2023 en wordt hij voorzien van een handige beveiligingsfunctie.

Security Key for Apple ID, dat is de naam die Apple noemt. Het gaat om een functionaliteit die leunt op fysieke beveiligingssleutels. Hierdoor is het mogelijk om de tweefactor-autorisatie van je iPhone te versterken. Naast het invoeren van een wachtwoord, of het scannen van je gezicht via FaceID, is het dus ook vereist de hardwarematige sleutel te gebruiken.

Apple lijkt niet van plan te zijn de hardware zelf op de markt te brengen.

#3 iOS biedt betere bescherming

Naast de toevoeging van Security Key voor Apple ID krijgen we in 2023 nóg een beveiligingsfunctie. In de Verenigde Staten verscheen de functie al met de iOS 16.2-update, maar de rest van de wereld moet er nog even op wachten.

Advanced Data Protection zorgt ervoor dat de end-to-end-encryptie van iCloud beter wordt. Zo worden niet alleen de gegevens op je iPhone zelf, maar dus ook in de cloud beter beschermd. Dit geldt onder andere voor reservekopieën, Herinneringen, Foto’s, Notities en meer.

Zoals gezegd is de functie op dit moment al beschikbaar in de Verenigde Staten. Consumenten met bijvoorbeeld iOS 16.2 of macOS 13.1 kunnen er al gebruik van maken. De rest van de wereld mag begin 2023 rekening houden met de komst van de toevoeging.

#4 Noodoproepen via de satelliet op je iPhone

Apple heeft nog een iOS-functionaliteit die op dit moment beperkt beschikbaar is. Consumenten in de Verenigde Staten en Canada kunnen dankzij de iPhone 14 noodoproepen via de satelliet maken. Later werden daar landen als Frankrijk, Duitsland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk aan toegevoegd.

Welke landen er in 2023 precies toegang krijgen tot de functionaliteit weten we niet, maar Apple rolt de functie begin dit jaar wel verder uit. Wie dus geen toegang heeft tot een actieve Wifi-verbinding of mobiel netwerk kan in geval van nood dus alsnog bellen.

Zodra jij je nieuwe iPhone 14 activeert krijg je twee jaar lang gratis toegang tot de functionaliteit. Daarna moet je er voor betalen.

#5 iOS brengt meldingen vanuit de browser

Safari, de standaard browser die op de iPhone en iPad te vinden is, krijgt begin dit jaar ook een prettige functie. iOS 16 en iPadOS 16 krijgen in een nieuwe versie namelijk ondersteuning voor meldingen.

De meldingen zullen je bekend voorkomen, want ze zien er hetzelfde uit als degene die je vanuit applicaties krijgt.