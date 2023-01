Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Vijf Android-features die we in 2023 dolgraag op de iPhone willen

Het is een nieuw jaar, dus krijgen we allemaal nieuw kansen. Poëtisch, maar niet helemaal de strekking van wat OMT-hoofdredacteur Mark Hofman je vandaag wil meegeven. Hij is namelijk dolenthousiast over de technologie die dit jaar gaat verschijnen. Zo ziet hij dolgraag Android-functies verschijnen op de iPhone.

‘Een man mag dromen’, zei mijn moeder altijd. Nu ben ik volgens de Nederlandse wet wel een man, maar we weten allemaal beter hoe het mentaal zit. Technologie zorgt ervoor dat het jongetje in me naar bovenkomt en ik blijf dromen over fantastische innovaties en gebeurtenissen. Zo ook aan de start van een gloednieuw jaar.

Vijf Android-functies naar de iPhone

Zoals ik in de tweede derde aflevering van onze Freakin’ Nerds-podcast al riep vind ik Android vs iOS een nutteloze discussie. Lang verhaal kort: de besturingssystemen liggen kwalitatief gezien enorm dicht bij elkaar en zijn alleen nog te onderscheiden op gebied van voorkeur.

Hoewel ik zelf als een malle vastzit in het ecosysteem van Apple, zijn er aan de Android-kant van de markt voldoende functies waar ik ‘jaloers’ op kan zijn. Ik volg in dit artikel dus het advies van moeders en vertel je welke functionaliteiten ik dolgraag van Android naar een iPhone zie verkassen.

#1 Magic Eraser op de iPhone

Afgelopen jaar hebben we in Nederland voor het eerst kennis kunnen maken met de Google Pixel 7 Pro. Daarmee dus ook direct met de Magic Eraser: een magische gum die objecten en mensen uit foto’s kan verwijderen.

Het is een hele handige manier om je foto’s net een beetje die extra touch te kunnen geven. Nieuw is hij natuurlijk niet, maar ik maakte er in 2022 wel voor het eerst zelf kennis mee. En om heel eerlijk te zijn vind ik dat Apple ook een poging moet wagen om de iPhone-gebruikers te kunnen voorzien.

#2 Multitasken als op een Android

Laten we eerlijk zijn: als een Android iets goed doet, dan is het wel multitasken. Wat mij betreft kan Apple daar met zijn iPhone nog veel van leren.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om applicaties door middel van een split screen (scherm door twee gedeeld) te gebruiken. Aan de bovenkant kijk je dus een filmpje op YouTube terwijl je op het onderste gedeelte moeders even laat weten dat je toch niet komt eten vanavond.

Wat mij betreft lenen de grote beeldschermen van de iPhone 14 Plus en 14 Pro Max zich uitstekend voor dergelijke functionaliteiten. Dus waar wachten we nog op?

#3 Apps downloaden buiten de App Store

Ik moet Dennis toch een klein beetje gelijk geven. Doe ik niet graag (komt zeer lastig het strotje uit), maar het kan niet anders. In onze Freakin’ Nerds-podcast begon hij namelijk een discussie over sideloaden. Een term voor het installeren van applicaties en games uit een alternatieve app store of via een website.

Apple heeft er met de iPhone nog niet aan toegegeven, maar de Europese Unie zit er als een malle achteraan. De kans dat we binnenkort applicaties uit een andere winkel kunnen halen is best groot. En daar heb ik eerlijk gezegd best wel zin in.

#4 iPhone in je eigen stijl

Android-smartphones staan er al jaren om bekend: de vele mogelijkheden op het gebied van uiterlijk. Elk icoontje is aan te passen, je hebt toegang tot een heel kleurenpalet en er zijn talloze skins te downloaden.

Hoewel Apple met widgets en app-icoontjes de iPhone een klein beetje laat proeven, blijft het echte werk nog uit. Of het Amerikaanse bedrijf van CEO Tim Cook er ooit aan gaat beginnen lijkt onwaarschijnlijk te zijn, maar persoonlijk gezien smaakt het nieuwe toegangsscherm naar meer.

#5 Bestandsbeheer van een Android

Apple heeft zijn zaken wat mij betreft goed op orde, maar Android doet het op bestandsbeheer aanzienlijk beter dan de iPhone.

De mogelijkheden zijn op dit gebied beperkt. Het beheer zelf is niet heel erg compleet en het opslaan van bestanden vanaf een PC of laptop gaat moeizaam. Tijd voor Apple om, op dat gebied, een voorbeeld te nemen aan Android.