iPhone maakt je wc zo slim als een huisarts

Je hoeft nooit meer in een glas te plassen om van dichtbij je urine te bekoekeloeren. Het bedrijf Withings brengt namelijk een urinescanner uit die verbonden is met je iPhone en je heel veel over je gezondheid vertelt. Feitelijk maakt het van je iPhone nu helemaal een huisarts.

Een van de sterke punten van Apple is dat het zoveel mogelijkheden biedt om je gezondheid te checken via de iPhone of Apple Watch. Daar komt nu een bijzondere toevoeging bij: een urinescanner. Hierdoor krijg je een nog beter inzicht over je lichaam.

Je urine checken met je iPhone

Withings heeft deze week de U-Scan aangekondigd, een miniatuurversie van een gezondheidslab dat aan een toiletpot wordt bevestigd en urine verzamelt voor thuisurinemetingen. Volgens het bedrijf geeft de gadget dankzij die metingen een goed beeld de gesteldheid van het lichaam.

De pebble-vormige U-Scan, die 90 mm in diameter is, is ontworpen om urine te verzamelen door middel van een verzamelinlaat. Als urine wordt gedetecteerd via een thermische sensor, wordt een pompje geactiveerd die de urine naar een specifieke testpod stuurt. Daar wordt een chemische reactie afgelezen door een optische module.

Meerdere metingen

De U-Scan kan urine door meerdere pods laten stromen om meerdere metingen tegelijk te kunnen doen. Wanneer de meting is voltooid, wordt de urine doorgespoeld via een afvoeruitlaat en wordt de U-Scan gereinigd wanneer je het toilet doortrekt.

De U-Scan is uitgerust met tientallen mini-testpods die verschillende gezondheidsmetingen verrichten. Die informatie wordt vervolgens verstuurd naar de Withings-app op de iPhone via WiFi.

Elke cartridge met testpods gaat drie maanden mee voordat deze vervangen moet worden. De reader zelf is oplaadbaar.

Meerdere gebruikers

De U-Scan is te gebruiken door meerdere mensen in een huishouden. Het is namelijk in staat om mensen te onderscheiden via een Stream ID-functie. Sensoren in de reader meten meerdere variabelen van de urine-stroom en weet zo personen te identificeren door de beweging en afstand van de stroom te bepalen. Je plasje is dus uniek.

U-Scan zal eerst in Europa worden gelanceerd met Nutri Balance en Cycle Sync3-cartridges. Cycle Sync geeft menstruatiecyclusvoorspellingen en een ovulatieperiode voor vrouwen op basis van onder andere hormonen en pH-niveaus. Daarnaast beoordeelt het ook waterbalans en geeft het informatie over de balans tussen eiwit en groente.

Ook Nutri Balance geeft een analyse van specifieke zwaartekracht, pH-, vitamine C- en ketoonniveaus. Het is ook in staat om informatie te geven over vocht- en waterbalans. Op die manier leert het wat ideale hydratatieniveaus zijn en of de balans tussen eiwit en groente optimaal is. Perfect dus ook voor sporters.

Withings lanceert de U-Scan voor iPhone in Europa in het tweede kwartaal van 2023 en deze zal 499,95 euro kosten voor de reader en één cartridge.