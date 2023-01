Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Hoe Twitter keihard de concurrentie zoekt met Apple Pay en PayPal

Elon Musk heeft Twitter voor een flink bedrag gekocht, maar echt verdienen doet hij er nog niet aan. Nu is het nog een simpel sociaal medium, met wat advertenties en een betaald abonnement. Maar in de toekomst kan de dienst uit z’n voegen groeien en wellicht zelfs de concurrentie aangaan met betaaldiensten als Apple Pay en PayPal.

Dit is niet de eerste keer dat we horen dat Musk van Twitter een betaalplatform wil maken. In november 2022 kwam dit nieuws namelijk al naar buiten. Toen zei de CEO dit te overwegen tijdens een meeting in Spaces. Sindsdien hebben we er eigenlijk niets meer over gehoord, dus hoe staat het er nu dan voor?

Twitter als concurrent Apple Pay en PayPal

De Financial Times meldt dat Twitter in de Verenigde Staten de benodigde licenties aanvraagt, zodat het een legitiem betaalplatform kan worden. Ook werkt Esther Crawford, eindverantwoordelijke productmanagement, al aan een infrastructuur voor het nieuwe systeem. Er lijkt dus al wat schot in de zaak te zitten.

In het artikel wordt tevens vermeld dat Musk voornemens is van Twitter een ‘alles-app’ te maken. Naast transacties beheren, wil Musk ook een spaarrekening en debetkaarten aanbieden. Uiteindelijk moet er ook ruimte zijn voor e-commerce en moet het platform een concurrent gaan worden voor WhatsApp.

Musk heeft hier al ervaring mee

Dit is niet de eerste keer dat Elon Musk zich bezighoudt met geld en betalingen. In 1999 richtte hij namelijk x.com op, de eerste online bank. Later werd dat bedrijf onderdeel van het bekende betaalplatform PayPal. En ironisch genoeg wil de beruchte ondernemer daar nu mee gaan concurreren. De cirkel van het leven, hé.

Aanvankelijk zal het Twitter-betaalplatform reguliere munteenheden en betaalopties ondersteunen. Maar later komt er ook ondersteuning voor cryptomunten. Het is de bedoeling dat je geld naar je vrienden kunt overmaken, maar ook kunt betalen in winkels. Het is nu de vraag hoe lang het duurt voordat het platform er is.

Financial Times