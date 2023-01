Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Waarom iPhone-gebruikers door wijziging niet blij zijn met Twitter

Wanneer je vanaf nu de Twitter-app op je iPhone opent is de kans groot dat je een ander beeld aantreft dan je gewend bent. Het bedrijf heeft namelijk een grote wijziging doorgevoerd, die eerder al voor wat controverse zorgde. Destijds trok het platform die keutel weer in, maar nu staat Elon Musk natuurlijk aan het roer.

Wat heeft Twitter dan precies gedaan? Nou, het bedrijf rolt nogmaals de For You-paginaindeling uit als standaardoptie voor iPhone-gebruikers. Bovenaan de app staan voortaan twee tabs: For You en Following. En door op die tweede tab te tappen, open je de pagina waar je alle tweets aantreft van iedereen die je volgt.

Twitter past wederom indeling aan

Wanneer je op de For You-pagina zit, dan krijg je ook allerlei tweets te zien van mensen die je volgt. Maar tussendoor tref je ook boodschappen, mededelingen, klachten en promoties aan van mensen die je niet volgt of kent. Wil je dat niet hebben, dan is Following de tab voor jou; daarin vind je alle tweets op omgekeerde chronologische volgorde.



The “For you” and “Following” tabs replace “Home” and “Latest” and will be pinned to the top of your timeline so you can easily switch between them. Swipe to switch timelines instead of tapping the ✨ icon. — Twitter Support (@TwitterSupport) January 11, 2023

Als we even advocaat van de duivel spelen dan maakt Twitter hiermee het gebruik van het platform wat toegankelijker. Want nu kun je met een enkele veeg of tap de tijdlijn van indeling veranderen. En dat is best handig. Voorheen moest je op een knop drukken, rechts bovenin, en dan je keuze voor de tijdlijn bevestigen.

Zijn iPhone-gebruikers hier wel blij mee?

Voorheen voerde Twitter al een soortgelijke verandering door, die niet goed viel onder iPhone-gebruikers. Dat leverde veel controverse op, waardoor het bedrijf terugkwam op dat besluit. De grote vraag is nu hoe diezelfde iPhone-gebruikers reageren op deze wijziging; de eerste berichten zijn niet allemaal positief.

Toch wil het bedrijf hiermee de betrokkenheid op het platform verhogen. Door gepersonaliseerde content naar voren te schuiven, hoopt het bedrijf dat gebruikers langer op het platform actief zijn, net zoals op TikTok, bijvoorbeeld. Echter, dat idee werkt niet op elk sociaal medium — soms werkt het eerder averechts.

Twitter