Waarom Tim Cook door zijn eigen ‘schuld’ minder betaald krijgt

Apple-CEO Tim Cook moet het dit jaar met iets minder geld doen. En die knoop heeft hij zelf doorgehakt. De beoogde compensatie voor de topman is naar beneden bijgesteld met een bedrag van maar liefst 35 miljoen dollar. Dat is iets meer dan 32 miljoen euro. Oh nee toch, als dat maar goed komt met de directeur.

Dat blijkt uit gegevens die Apple zelf gedeeld heeft op zijn eigen website. Vorig jaar kreeg Tim Cook nog een bedrag van 84 miljoen dollar op zijn bankrekening gestort. Niet verkeerd natuurlijk, daar zouden wij ook ons bed voor uitkomen. Het beoogde bedrag voor 2023 ligt nu 49 miljoen dollar, ongeveer 45 miljoen euro.

Ah nee, Tim Cook krijgt minder geld

Dat is een vermindering van meer dan veertig procent. Wanneer je zoiets in percentages uitdrukt, dan klinkt het al meteen heftiger. Dit heeft overigens allemaal niets te maken met zijn normale salaris. Hij krijgt nog steeds een salaris van drie miljoen dollar, naast een doodnormale cash incentive van maar liefst zes miljoen dollar.

Waar de vermindering dan wel op slaat: de aandelen. Wanneer die minder waard worden, dan ontvangt Tim Cook ook minder geld op basis van de nieuwe waarde. Samen met de aandeelhouders heeft Cook daarom besloten een minder groot aandeel uit te laten keren. De waarde is er immers ook niet meer naar.

Apple boert nog steeds goed, maar…

Dat betekent niet dat het slecht gaat met Apple, allerminst. Maar het bedrijf kent wel enkele problemen, waardoor de waarde van het bedrijf onder de twee biljoen dollar gezakt is. Dat is ook wel heel erg, natuurlijk. Dat komt onder meer door de aanhoudende productieproblemen waar de iPhone mee te kampen heeft.

Daarnaast zijn alle aandeelhouders ook niet helemaal zeker van de plannen die Apple voor de toekomst heeft. Zo is er nog heel veel onduidelijkheid over de mixed reality-headset van het bedrijf en hebben we nog maar weinig gezien van de elektrische auto. Verder zijn er economische uitdagingen, waar bijvoorbeeld ook Amazon mee kampt momenteel.

