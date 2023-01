Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

TikTok wil meer mensen in contact brengen, dus kijkt het naar Instagram

TikTok is nog steeds een platform waar je voornamelijk video’s deelt met vrienden, volgers en familie. Maar de laatste paar maanden verschuift het karakter van het medium steeds verder naar sociaal medium, zoals Instagram. En dat blijkt ook weer uit een recente update die het bedrijf doorvoerde aan de populaire app.

Je kunt voortaan namelijk van iedereen een bericht ontvangen op het medium, een zogenoemde direct message. Amerikaanse media hebben het over een vergelijking met Instagram (aangezien die partijen elkaar constant kopiëren), maar je kunt hier ook Twitter of welke social media-app dan ook voor in de plaats gebruiken.

TikTok wordt steeds meer een sociaal medium

De functie is al een tijdje onderweg. Afgelopen november introduceerde TikTok de optie om elkaar berichten te sturen. Destijds was die optie enkel beschikbaar voor een handjevol mensen. Uit een mail naar gebruikers blijkt nu dat de optie naar iedereen komt. Je kunt nu berichten sturen, mits gebruikers hun inbox openbaar gemaakt hebben.

Vooralsnog is de optie vrijblijvend. Je bent niet verplicht je inbox te openen voor vreemden of volgers, en kunt de boel ook zo instellen dat je alleen berichten ontvangt van je vrienden of volgers die jij ook volgt. Je moet dan wel even je contacten of Facebook-vrienden synchroniseren; dat is meteen meer data voor TikTok.

Instagram gaat de andere kant op

Met deze optie wil TikTok ervoor zorgen dat gebruikers meer video’s met elkaar delen binnen de app. Dan hoeven ze daarvoor geen andere diensten te gebruiken, zoals WhatsApp, Instagram of Twitter. En ondertussen groeit het platform uit tot een waar sociaal netwerk, dat is natuurlijk ook mooi meegenomen voor de zaken.

Ondertussen voert Instagram ook belangrijke wijzigingen door. De CEO van het platform, Adam Mosseri, erkent dat de focus de laatste tijd veel te veel ligt op video’s. Hij wil die ontwikkeling heroverwegen, omdat gebruikers dat platform nog steeds voornamelijk gebruiken voor het delen van foto’s en updates.

The Information