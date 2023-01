Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Geef de stopwatch op je iPhone een klassieke look met deze instelling

Hardlopen en trainen is fijn. En gelukkig helpen simpele apps zoals de stopwatch op je iPhone om je beste tijden te meten. Maar vind je de standaard digitale stopwatch ook irritant? Apple helpt door deze iPhone-instelling makkelijk te veranderen.

De originele stopwatch is een legende. Het werd in handen gehouden door je gymcoach of sporttrainer en klokte precies je tijden. Tegenwoordig hebben we vooral digitale versies ervan, maar in je iPhone en Apple Watch schuilt een ‘ouderwetse’ versie.

Terug naar af met je iPhone-stopwatch

Het lijkt een stapje achteruit. Je switcht met deze instelling van de nauwkeurige stopwatch terug naar de ‘ouderwetse’ wijzerplaat. Het heeft echter ook iets vertrouwelijks om dat te doen én een voordeel. Je krijgt namelijk veel sneller inzichten in je rondetijden.

Het switchen naar de klassieke stopwatch is zo’n beetje hetzelfde als het veranderen van een wijzerplaat op een Apple Watch. De tijd wordt daardoor zeker niet minder nauwkeurig, maar het zal veel oudere iPhone-gebruikers zeker bekoren.

Alles in één oogopzicht

Het veranderen van je stopwatchfunctie heeft niet alleen met het uiterlijk te maken. Het heeft daadwerkelijk een handige functie. Als je een rondetijd neerzet blijft deze namelijk staan.

Wanneer iemand je tijd opneemt krijg je dan ook meteen je vorige ronde te zien: in één oogopslag. Je ziet dus direct wat je vooruitgang is (of achteruitgang, maar daar gaan we even niet vanuit).

Simpele instellingen op je iPhone

Om de klassieke wijzerplaat te gebruiken zijn maar een paar stappen nodig. Ga hiervoor naar de Klok-app en vervolgens naar de stopwatchfunctie. Wanneer je naar links veegt, zie je meteen de klassieke instelling.

Het fijne is dat je vrij eenvoudig de tijd ziet wanneer je de stopwatch start. Druk vervolgens op ronde op je iPhone en je zet op die manier heel simpel individuele rondetijden vast. Een kind kan de was doen.

De functie is sinds macOS Ventura nu ook te gebruiken op een Mac. Ook deze heeft een analoge uitstraling. Er is echter een kanttekening: de app heeft kuren. Als je een rondetijd vastlegt, springt de app terug naar digitale modus. Dat wordt volgens Apple echter verholpen in een volgende update.