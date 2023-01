Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Pokémon-maker gaat nu aan de slag voor Apple Arcade

Pokémon is een van de grootste gamefranchises van de wereld. Maker en bedenker Game Freak gaat nu aan de slag voor Apple Arcade met een bijzondere game.

Ben je in de jaren ’90 of later opgegroeid. Dan is Pokémon waarschijnlijk een deel van je leven geweest. Die games heb je waarschijnlijk kapot gespeeld op je Game Boy, Nintendo DS of Switch. Nu kunnen ook Apple-gebruikers kennismaken met Game Freak.

Geen Pokémon maar Pocket Card Jockey

Voordat je nu gaat juichen omdat je denkt dat er een nieuwe Pokémon-game naar Apple Arcade komt, helpen we je uit die droom. Het gaat namelijk om een andere titel van Game Freak. Dat betekent overigens niet dat het een slechte game is. In tegendeel zelfs.

Game Freak is namelijk ook de bedenker van Pocket Card Jockey. De game kwam op 2013 uit op de Nintendo 3DS, maar wist nooit de getallen van Pokémon binnen te halen. Desondanks is het een leuke game en prima tijdverdrijf als je in de bus of trein zit.

Pocket Card Jockey: Ride is een RPG waarin je paarden verzamelt en fokt om ze vervolgens te laten racen. Dit klinkt misschien als een mix tussen Pokémon en Penny of My Little Pony, maar dat is het zeker niet. Het winnen van die races is namelijk nog niet zo makkelijk. Tijdens de wedstrijd moet je bovendien kaartspelletjes oplossen om je paard harder te laten gaan.

Spelen op Apple Arcade

Pocket Card Jockey kent net zoals Pokémon een groep die-hard fans. Zij vinden dat de game wat weg heeft van Tetris in combinatie met JRPG-elementen. Toch was er wel wat ophef door het origineel. Als je het mannelijke personage kiest is de doelstelling het bedrijf van je vader overnemen, terwijl die voor het vrouwelijke personage kinderen krijgen is. Iets wat anno 2023 niet meer kan.

De game die op Apple Arcade verschijnt is een remake van het origineel. Overigens hoef je niet bang te zijn dat dit 2D is zoals bij het origineel. Ook Pokémon-maker Game Freak gaat met de tijd mee en dus is het 3D.

Je moet nog eventjes wachten totdat Pocket Card Jockey verschijnt. Het is alleen beschikbaar voor gebruikers van Apple Arcade, waardoor je dus een abonnement moet afsluiten op de gamestreamingdienst. Overigens heb je daardoor wel toegang tot veel meer games. Pokémon Go kun je natuurlijk wel gewoon gratis spelen.