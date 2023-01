Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Lettertype van een app zat? Zo installeer je nieuwe fonts op je iPhone

Ben je het standaard lettertype binnen bepaalde apps op je iPhone zat? Gelukkig kan je voor een aantal apps eenvoudig nieuwe fonts installeren. Wat je daarvoor moet doen, leggen we uit in dit artikel.

Om het lettertype van iPhone-apps aan te passen, moet je een app downloaden in de App Store. Er zijn verschillende soorten om uit te kiezen. Welke geschikt is voor jou is afhankelijk van de gewenste toepassing. We nemen twee handige apps met je door.

Installeer nieuwe fonts op iPhone

De app iFont gebruik je voor nieuwe lettertypes binnen Pages, Numbers en Keynote. In de app zoek je naar verschillende lettertypes binnen Google Fonts, Dafont of Fontspace. Wanneer je een mooi lettertype gevonden hebt, druk je op Get. Druk nu op het tabblad Imported en druk op Install.

Om het lettertype op je iPhone te activeren, ga je naar Instellingen en vervolgens naar Algemeen. Ga nu naar VPN- en apparaatbeheer. Druk op het gedownloade profiel van de font en installeer deze. Vervolgens kan je dit lettertype gebruiken in de productiviteitsapps van Apple.

Open een van bovenstaande apps en selecteer de tekst waarvan je het lettertype wil wijzigen. Druk bovenin op het icoon met de kwast en kies het nieuwe lettertype uit. Nu geniet je direct van het nieuwe lettertype.

Verander lettertype in WhatsApp

Wil je de nieuwe fonts gebruiken in iPhone-apps als WhatsApp, Instagram, Snapchat en TikTok? Met deze app van Onelight Apps kan je verschillende lettertypes instellen voor deze apps. De app heeft een gratis proefversie, zodat je de fonts eerst test.

Installeer de app op je iPhone en doorloop de stappen. Ga naar de instellingen van je smartphone en swipe naar beneden. Open de Fonts-app en druk op Toetsenborden. Zorg dat Keyboard en Geef volledige toegang zijn ingeschakeld. Als je nu een app zoals WhatsApp opent, zie je een nieuw toetsenbord. Kies uit een van de vele lettertypes en probeer ze meteen uit!