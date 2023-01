Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Philips Hue duurder in Europa, maar waarom moeten we meer lappen?

De Smart Home-producten van Philips Hue gaan consumenten meer geld kosten. Dat nieuws werd kort geleden bekend. Grote vraag is echter: waarom moeten we meer lappen?

Lampen van Philips Hue vliegen als warme broodjes over de toonbank. Niet alleen in Europa, maar ook ver daarbuiten. Probleem is echter dat dit voor een scheve prijsverhouding zorgt waar Signify, het moederbedrijf, niet heel blij mee is. Dus brengt het daar verandering in.

Meer lappen voor lampen Philips Hue

Vanaf februari dit jaar worden de Smart Home-producten van Philips Hue duurder. Niet zo’n beetje ook, want HueBlog meldt een prijsstijging van maar liefst 10%. Deze gaat volgens een woordvoeder van Signify niet op voor de Verenigde Staten, maar wel daarbuiten. Europa is dus, om het mooi te zeggen, het haasje.

Volgens de woordvoeder in kwestie is de huidige waarde van de euro de reden achter de prijsverhoging. Deze is in vergelijking met, bijvoorbeeld, de dollar dusdanig gedaald dat de verhoudingen scheef beginnen te liggen. Met de prijsverhoging die is aangekondigd wil Signify, het bedrijf achter Philips Hue, de boel rechttrekken.

Gezien de huidige inflatie een vervelende zet voor Europese consumenten, maar gelukkig zit er een ‘maar’ aan het hele verhaal.

Niet alle producten duurder

Om direct met de deur in huis te vallen: de prijsverhoging van 10% geldt voor slechts een aantal productcategorieën. Het assortiment van Philips Hue Outdoor krijgt bijvoorbeeld wel te maken met de stijging, waar de meest populaire producten gewoon dezelfde adviesprijs behouden.

Slim, als je het ons vraagt. Kritiek op Philips Hue heeft vaak te maken met de hogere vraagprijs ten opzichte van concurrenten. Wat betreft de Outdoor-producten zal die kritiek alleen maar toenemen, maar voor het meest populaire segment blijven klanten net zo (on)tevreden als ze nu zijn.

Benieuwd naar een duidelijk overzicht van alle producten die te maken krijgen met de prijsstijging? HueBlog heeft ze allemaal overzichtelijk voor je op een rijtje gezet.