Geef je oude iPhone een nieuw leven met deze 5 toepassingen

Na een aantal jaar gebruik heeft je telefoon zijn beste tijd wel weer gehad en is het misschien wel tijd voor een nieuwe. Wat doe je met je oude iPhone? Weggooien is zonde en ook verkopen is misschien niet de juiste optie. We zetten 5 toepassingen voor je oude smartphone op een rij.

Disclaimer: wanneer je iPhone al wat ouder is, wordt deze mogelijk niet meer voorzien van beveiligingsupdates. Wanneer je het toestel blijft gebruiken, kan dit veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Zonder nieuwe beveiligingsupdates is je toestel makkelijker te hacken en vatbaarder voor malware. Krijgt je oude smartphone géén beveiligingsupdates meer? Het is verstandig om het toestel dan in te leveren ter recycling.

5 toepassingen voor je oude iPhone

#1 Afstandsbediening

Is de afstandsbediening van je tv stuk, kwijt of leeg? Je gebruikt je oude iPhone eenvoudig als afstandsbediening. Zo kan je makkelijk zappen, terwijl je op je nieuwe telefoon lekker de apps gebruikt die je wil. Gebruik bijvoorbeeld een app als Universal Smart Tv Remote Ctrl.

#2 Je smartphone is een prima audiorecorder

Soms wil je een telefoongesprek opnemen. Bijvoorbeeld omdat je bang bent dat je belangrijke details van het gesprek vergeet of omdat je bewijs wil hebben van bepaalde afspraken. Hoewel er apps bestaan om een telefoongesprek op te nemen (vaak met abonnement), is het net zo makkelijk om je oude smartphone als audiorecorder te gebruiken.

#3 Kunst op je iPhone

Hoe gaaf is het om van je oude smartphone (en andere oude apparaten) kunst te maken?! Haal bijvoorbeeld de onderdelen uit elkaar en leg ze naast elkaar in een lijst. Eventueel doe je eerst een laagje verf eroverheen en voilà, je hebt iets om nog járenlang plezier van te hebben. Het staat in elk geval hoog op het verlanglijstje van OMT-redacteur Sabine om haar oude Apple Watch en iPhone om te toveren tot een prachtig geeky kunstwerk.

#4 Je iPhone als draadloze trackpad

Met de app Unified Remote tover je je oude smartphone om tot een draadloze trackpad voor je pc. Door een keer te drukken gebruik je de linkermuisknop, bij twee keer drukken de rechtermuisknop. Scrollen doe je door met twee vingers te slepen én er zijn nog veel meer opties. Je past daarnaast eenvoudig het volume van je pc aan en bedient makkelijk audiovisuele content vanaf je smartphone.

Unified Remote is gratis te downloaden op Android en iOS.

#5 Oude smartphone als mediaspeler

Als je jouw huidige smartphone verbindt met speakers en Spotify afspeelt, kijk je tussendoor geen YouTube- of TikTok-filmpjes zonder onderbreking. Wil je dat de muziek doorgaat terwijl je door andere apps swipet? Gebruik je oude smartphone dan als mediaspeler. Je gebruik alsnog je nieuwe toestel om het nummer te wisselen, zolang je dat doet op hetzelfde wifi-netwerk.