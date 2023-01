Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iPhone mogelijk niet het eerste Apple-product dat we kunnen vouwen

Waar bedrijven als Samsung, Xiaomi en Oppo druk bezig zijn met opvouwbare smartphones, laat Apple op zich wachten. Al begint het er sterk op te lijken dat we wellicht op het verkeerde product aan het wachten zijn. Volgens analist Ming-Chi Kuo is de iPhone niet het eerste product dat de behandeling krijgt.

Voorgaande voorspellingen gaven ons de indruk dat het desbetreffende product pas in 2026 het daglicht zou zien. Inmiddels weten we dat we in 2024, volgend jaar dus, de ogen goed open moeten houden.

iPhone niet het eerste opvouwbare Apple-product

Opvouwbaar is een verwarrend begrip. Er zijn talloze bedrijven die anno 2023 reclame maken voor een opvouwbare laptop, waar deze natuurlijk al een jaar of twintig op te vouwen is. Uiteraard refereert men in deze gevallen naar het beeldscherm van een product dat opvouwbaar is.

Apple voegt zich, volgend jaar, in de markt voor dit soort producten. Althans, dat is wat betrouwbare analist Ming-Chi Kuo verwacht. In een aantal tweets zegt hij zeker te zijn van een opvouwbare iPad in 2024. Iets dat voor het bedrijf, dat dit jaar te maken krijgt met tegenvallende cijfers op iPad-gebied, een goede redding kan zijn.

“Ik verwacht een daling van 10% op het gebied van verscheepte iPad-modellen in 2023”, zegt Kuo in zijn tweet. “Ik ben overigens wel positief gestemd over een opvouwbare iPad in 2024. Ik verwacht dat dit nieuwe model een positieve invloed heeft op de cijfers én het aanbod.”

De informatie is volgens Kuo afkomstig van Apple-leverancier Suzhou Anjie Technology. Het bedrijf werkt naar eigen zeggen aan een kickstand voor de opvouwbare iPad, die tevens volledig van Carbon Fiber is gemaakt.

🧐 Wie is Ming-Chi Kuo? Ming-Chi Kuo is een analist bij TF International Securities en tevens één van de meest betrouwbare bronnen op het gebied van Apple en al zijn producten. Een 100% score heeft hij niet, maar als Kuo het zegt is de informatie op z’n minst serieus te nemen.

Opvouwbare smartphone laat op zich wachten

Hoewel de komst van een opvouwbare iPad prettig is, wacht men inmiddels al tijden op een opvouwbare iPhone. Eigenlijk al sinds Samsung in 2019 zijn eerste Galaxy Fold onthulde. Een lancering die, vanwege een hoop lullige problemen, alles behalve soepel verliep.

De verwachting is dan ook dat Apple alles op alles zet om een dergelijke lancering soepel te laten verlopen. Het mag duidelijk zijn dat het Amerikaanse bedrijf zich niet door tijd laat opjagen. DSCC-CEO Ross Young liet eind vorig jaar weten dat er nog geen indicaties zijn van een opvouwbare iPhone. Ming-Chi Kuo sloot zich daar later bij aan.

Zit jij te wachten op de komst van een opvouwbare iPad? Laat het weten in de reacties!