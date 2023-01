Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Deze briljante oplader kan iPhone, AirPods en Apple Watch opladen

Kabels kunnen echt een hel zijn. Dus als we een aantal in een laatje kunnen smijten, dan zijn we daar groot voorstander van. De MagStack kan prima helpen met je iPhone, Earpods, Apple Watch.

De MagStack is een opvouwbare, drie-in-één draadloze oplaadstation die werkt met alle telefoons of Bluetooth oordopjes en horloges die gebruik maken van de Qi-standaard voor draadloos opladen.

Laden van iPhone, Apple Watch en AirPods in één keer

Draadloos opladen is ontzettend fijn. Je hoeft alleen je apparaat eraan te hangen. Toch is het nog steeds een beetje gehannes met drie kabels als je jouw oordoppen, telefoon en smartwatch wil opladen.

Dat probleem is met de MagStack verholpen. Hij laadt namelijk jouw iPhone, Earpods en Apple Watch tegelijkertijd op. Hiervoor klap je de oplader in een driehoekpositie. Het prettige van die stand is dat je nog steeds je telefoon kunt blijven gebruiken wanneer je die horizontaal op de lader legt.

Je blijft bijvoorbeeld een video kijken of gebruikt de telefoon als wekker of nachtklokje. Ook super handig voor eventuele FaceTime-belletjes dus.

Een absolute held voor op reis

Heb je een oud telefoontje, dan kan het betekenen dat je de hele dag naar je batterij moet kijken als je zonder oplader naar je werk gaat. Dat is overigens sowieso niet aan te raden, want dan gaat je telefoon sowieso sneller leeg, maar dat terzijde. De MagStack ziet er geweldig uit op een nachtkastje, maar het is ook een geweldige reisoplader.

Klap het apparaatje op en het is ongeveer zo groot als een portemonnee. Je moet natuurlijk nog wel steeds een AC-adapter en kabel meenemen. De MagStack is natuurlijk veel makkelijker dan het steeds moeten wisselen van meerdere apparaten op één kabel gedurende de hele werkdag.

De MagStack heeft zelfs een magnetisch metalen ring voor niet-MagSafe-telefoonhoesjes. De standaard voor de watch is compatibel met de Apple Watch Series 1 tot en met 6. De andere twee oplaadpads werken met alle smartphones of andere apparaten die gebruik maken van de Qi-standaard.

De MagStack kost 44,99 dollar.