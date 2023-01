Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple TV krijgt wederom een upgrade, maar wanneer gaat dat gebeuren?

Aangezien mediaspelers, zoals de Apple TV, soms ineens achter de feiten aanlopen, is het fijn om te weten dat bedrijven nieuwe versies blijven produceren. Soms is er geen ondersteuning voor bepaalde beeld- of geluidstechnologie (meer) en dan is het handig om gewoon iets nieuws te kunnen kopen. Hoe zit dat met de opvolger van de Apple-mediaspeler?

Nou, als we de nieuwste geruchten mogen geloven, dan komt Apple ergens volgend jaar met een gloednieuwe versie van de Apple TV. Het handige apparaatje moet ergens in de eerste helft van 2024 gaan verschijnen. Echter, Bloomberg kan nog niet vertellen wanneer precies — maar we hebben in elk geval een kader.

Nieuwe Apple TV op komst?

Omdat je qua design niet zo heel veel dingen kunt doen met mediaspelers, zal ook het uiterlijk van de nieuwe Apple TV niet op de schop gaan. Het toestel krijgt hetzelfde ontwerp mee. Of er nog iets gaat veranderen qua aansluitingen en dergelijke weten we niet; daar zou dus nog verschil in kunnen gaan zitten.

Verder meldt Bloomberg dat de aankomende Apple TV mag rekenen op een nieuwe processor. Helaas weten we nog niet om welke processor het gaat, dus ook dat moeten we even afwachten. De kans is helaas zeer klein dat de chipset bedoeld is voor het streamen van 8K-video’s, maar gelukkig is die kwaliteit nog niet de norm.

Producten voor in je smarthome

Sommige media-apparaten kunnen fungeren als een soort hub voor je smarthomeproducten. Denk dan aan de televisies van Samsung of de smart display van Google. Maar ondertussen werkt Apple zelf ook aan een soortgelijk apparaat, dat Apple TV, een slimme speaker en een FaceTime-camera met elkaar combineert.

Helaas hebben we daar ook nog maar weinig informatie over voorbij zien komen. Apple schijnt problemen te hebben met het design van dit product. Verder zou Apple ook werken aan een slim display, zoals de Amazon Echo Show of Google Nest Hub. Dat apparaat zou ergens volgend jaar kunnen verschijnen.

Bloomberg