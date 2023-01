Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Siri heeft geheim commando voor je iPhone (en dit is ’em)

Siri is een echte allemansvriend en doet werkelijk alles voor je. ‘Alles’ is zelfs nog meer geworden, want de slimme stemassistent op je iPhone heeft er weer een handig commando bijgekregen. OMT-redacteur Sabine vertelt je er alles over.

Een telefoontje plegen of de weg wijzen: Siri regelt het voor je. De voice assistant van Apple krijgt zo nu en dan gelukkig ook een handige update. Niet alleen om eventuele bugs te verhelpen, maar ook om nieuwe commando’s toe te voegen. Nu iOS 16 onder ons is, kan Siri je zelfs met nóg beter van dienst zijn op je iPhone.

Nieuw Siri-commando op je iPhone

Vanaf heden is het mogelijk om je iPhone opnieuw op te starten via Siri. Dat is een mooie stap, want ook iOS heeft wel eens last van vastlopende apps of menu’s. Het herstarten van je toestel is bovendien vaak de oplossing voor slome apps en andere problemen.

Normaliter gebruik je de knoppen om je iPhone uit en weer aan te zetten, maar met de recente Siri-update is dat verleden tijd. Zijn er problemen met een app of is er een andere reden om je telefoon opnieuw op te starten? Schakel de hulp van good old Siri in!

Zo gebruik je het commando

Het enige wat je moet doen om je iPhone opnieuw op te starten met Siri is het zeggen van ‘Hé Siri’ om de stemassistent op te roepen, gevolgd door ‘start iPhone opnieuw op’. Zeg vervolgens ‘Ja’ als Siri vraagt of je het zeker weet.

Heb je ‘Hé Siri’ nog niet ingeschakeld? Dit doe je als volgt. Ga naar de instellingen van je iPhone en navigeer naar Siri en zoeken. Zorg ervoor dat Luister naar ‘Hé, Siri’ is ingeschakeld. Ook handig is om Sta Siri toe bij vergrendeling in te stellen, zodat je de hulp van de stemassistent nog makkelijk kunt inschakelen.