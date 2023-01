Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

macOS Ventura 13.2 beschikbaar voor Mac: alle functies en verbeteringen

Apple heeft gisteravond een nieuwe update uitgerold voor de Mac. Naast iOS 16.3 dropt het Amerikaanse bedrijf ook macOS Ventura 13.2. Wat is er precies nieuw in deze update?

Om je daar een helder antwoord op te geven zetten we alle functionaliteiten en verbeteringen, die gepaard gaan met de update, op een rij.

🧐 Hoe voorzie ik mijn Mac van macOS Ventura 13.2? Om macOS Ventura 13.2 te installeren op je Mac ga je naar het Apple-logo in de rechter bovenhoek. Selecteer Systeemvoorkeuren en kies voor Software-update. De meest recente software wordt gezocht, gedownload en is vervolgens te installeren

macOS Ventura 13.2 brengt beveiligingssleutels naar de Mac

Net als bij de iPhone het geval is krijgen Mac-gebruikers toegang tot beveiligingssleutels. Vanaf macOS 13.2 is het dus mogelijk een extra beveiligingslaag in te bouwen in je Apple ID.

De sleutels zijn te gebruiken bij het instellen van een nieuwe Mac. Zodra je inlogt op je Apple ID heb je dus geen verificatie van een ander Apple-apparaat meer nodig.

Apple maakt zelf geen fysieke sleutels, dus je bent aangewezen op de producten van derden.

Verbeterde iCloud-beveiliging

Apple verbetert de veiligheid van je Mac niet alleen door de nieuwe sleutel-ondersteuning. macOS 13.2 zorgt ook voor een betere bescherming van je iCloud-gegevens.

Dat doet de update voor de Mac door middel van het verhogen van iCloud-gegevenscategorieën. Consumenten kunnen nu 23 verschillende onderdelen in de cloud zetten en beveiligen, zodat deze zelfs bij een datalek beschermd zijn.

Apple fixt Mac-problemen met macOS Ventura 13.2

Apple voegt met macOS Ventura 13.2 niet alleen nieuwe functies toe aan de Mac. Het Amerikaanse bedrijf komt ook met oplossingen voor bepaalde problemen.

Er is een probleem verholpen in Freeform waarbij sommige tekenstreken mogelijk niet op gedeelde borden werden weergegeven

Er is een probleem verholpen dat ertoe kan leiden dat VoiceOver geen audiofeedback meer gaf terwijl je aan het typen was.

