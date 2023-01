Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Na de MacBook Pro krijgt ook de MacBook Air een upgrade (maar…)

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven, dan brengt Apple dit jaar, naast de MacBook Pro, nog een nieuwe laptop uit: de MacBook Air. De lichte en dunne computer van het bedrijf uit Cupertino kan dan meteen rekenen op een geheel nieuwe chip. Die moet sneller en zuiniger zijn dan het huidige aanbod.

Het nieuws is afkomstig van de Taiwanese publicatie Digitimes. Die website heeft het in het verleden wel eens bij het juiste eind gehad, maar heeft het ook vaak genoeg fout. We nemen het gerucht dan ook met een korreltje zout, ook al claimt de redactie aldaar het nieuws te baseren op bronnen vanuit de industrie.

Naast een MacBook Pro ook een nieuwe Air

De bevoorradingsketen is momenteel gefocust op de productie van de nieuwe MacBook Air, lees je op Digitimes. De verwachting is dat de betaalbare en dunne laptop in de tweede helft van 2023 verschijnt. Onder de motorkap zit onder meer een nieuwe processor, die gefabriceerd is volgens het 3nm-proces.

Helaas houdt de berichtgeving van het medium hier ook meteen bij op. De redactie kan verder geen details delen over specificaties of iets dergelijks. Ook hebben we nog geen precieze releasedatum te pakken en moeten we nog even afwachten wat de MacBook Air gaat kosten. De laatste versie verscheen in de zomer van 2022.

MacBook Air met nieuwe processor

De nieuwe processor, die dus gemaakt wordt op basis van het 3nm-proces, is waarschijnlijk de M3-chipset. Dit wordt, samen met de A17 Bionic voor iPhone 15, het eerste 3nm-model waar Apple zich mee bezighoudt. De productie is in handen van TSMC, die daar afgelopen december mee begonnen is.

Na de MacBook Air kunnen we uiteraard weer kijken naar nieuwe MacBook Pro-modellen. De nieuwe Pro’s die gepland staan voor 2024 krijgen naar verluidt ook de M3-processor aan boord, mogelijk in een versterkte of aangepaste vorm. Apple reageert niet op al deze geruchten; dat doet het bedrijf eigenlijk nooit.

Digitimes