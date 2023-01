Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Wanneer die nieuwe MacBook Pro oorspronkelijk had moeten verschijnen

Op dinsdagmiddag kondigde Apple officieel de MacBook Pro en Mac mini met betere M2-processors aan. Uit recent opgedoken gegevens blijkt echter dat die aankondigingen best wat vooruitgeschoven zijn. Die hadden namelijk al in november of december van 2022 moeten plaatsvinden. Maar dat is er – uiteraard – nooit van gekomen.

Dat de nieuwe computers eind 2022 moesten verschijnen, blijkt uit een artikel van de website Daring Fireball. De redactie wijst iedereen op het feit dat de bestandsnaam van de MacBook Pro en Mac mini-presentatie het jaartal 2022 bevat. Dat geeft in elk geval het idee dat Apple aanvankelijk voornemens was de aankondiging in 2022 plaats te laten vinden.

MacBook Pro- en Mac mini-aankondiging

De video waarin beide Apple-apparaten getoond worden is achttien minuten lang en oogt als een professioneel opgezet segment van een grotere presentatie. Daardoor leeft nu het idee dat dit onderdeel was van een grote online show, en dat Apple dit stukje er dus uitgeknipt heeft. En nu los online plaatst.



Huh interestingā€¦ 2022 is indeed in the url and the video filenameā€¦ šŸ¤” https://t.co/7OLnDWlyjL pic.twitter.com/Q6HZ3JX023 — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) January 17, 2023

De bestanden voor het MacBook Pro-materiaal zijn daarnaast in oktober 2022 gemaakt, drie maanden voordat Apple de modellen presenteerde. En meestal zit er niet zo veel tijd tussen. Bovendien zou Apple eind vorig jaar nog een evenement organiseren, volgens geruchtenmakers, maar dat evenement is er nooit van gekomen.

Evenement voor tablets en laptops

Dat evenement zou helemaal in het teken hebben gestaan van iPad- en Mac-producten die draaien op M2-chips. Maar blijkbaar besloot Apple de resterende producten gewoon via een persbericht te presenteren, zodat het evenement niet meer nodig was. Daarna verschenen er wederom geruchten.

Toen bleek ineens dat Apple van plan was de nieuwe MacBook Pro-modellen ‘vroeg in 2023’ uit te brengen. En voila! Inmiddels hebben die geruchtenmakers uiteraard gelijk gekregen en zagen we gisteren dus de nieuwe computers voorbijkomen. Die nieuwe modellen draaien op krachtigere M2-chips, namelijk de M2 Pro en M2 Max.

