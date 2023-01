Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Liefhebbers Mac Pro hebben ernstige zorgen over Apple Silicon-upgrade

Verschillende mensen die uitkijken naar de nieuwe iteratie van de Mac Pro hebben hun zorgen geuit over het karakter van de computer. Uit eerste signalen blijkt namelijk dat de desktop niet net zo uitbreidbaar gaat zijn als de huidige variant. Hoe gaat de toekomst eruitzien van Apples meest krachtige computer?

De huidige Mac Pro is juist zo populair vanwege het feit dat je ten eerste al een krachtig apparaat in huis haalt, en dat ten tweede kunt upgraden waar en wanneer nodig. Met een beetje investeren op een later moment blijft de desktop dus actueel, snel en sterk, waardoor je er in feite jaren mee kunt doen.

Hoe zit dat met de nieuwe Mac Pro?

Voor de nieuwe Mac Pro lijkt Apple te kiezen voor de M2 Ultra-processor. Dit zijn twee M2 Max-chipsets, die beschikken over een CPU met 24 kernen en GPU met 76 kernen. Ook is er 192 GB aan verenigd geheugen aanwezig. En dat geheugen is nu reden tot zorg, want hoe zit het precies met de uitbreidbaarheid?



The next Mac Pro may lack user upgradeable GPUs in addition to non-upgradeable RAM. Right now Apple Silicon Macs don’t support external GPUs and you have to use whatever configuration you buy on Apple’s website. But the Mac Pro GPU will be powerful with up to 76 cores. — Mark Gurman (@markgurman) January 26, 2023

Het werkgeheugen lijkt in elk geval niet uitbreidbaar te zijn voor gebruikers, want dat zit vast op het moederbord. Dat was al bekend, maar nu komt naar buiten dat de GPU waarschijnlijk ook niet te upgraden is. Je kunt geen externe gpu’s aansluiten en moet het dus doen met wat Apple je straks gaat aanbieden.

Alleen opslagruimte uitbreiden dan?

Vooralsnog ziet het ernaar uit dat je alleen de opslagruimte kunt uitbreiden. Hoe zit het dan verder met de ruimte die je in de case hebt, aangezien die niet anders wordt? Mogelijk gaat Apple de ruimte benutten voor een beter koelsysteem. En dat kan uiteindelijk leiden tot snellere prestaties dan op de Mac Studio.

De informatie is afkomstig van Bloombergs Mark Gurman. Meestal baseert hij zijn nieuwtjes op bronnen uit de industrie, maar dit keer vult hij zelf de gaten op. Hoe hij dat doet: de Mac Pro werkt straks met Apple Silicon, en Macs met die processor ondersteunen helaas geen externe GPU’s (op moment van schrijven).

