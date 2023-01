Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Maak je iPhone weer razendsnel met dit slimme trucje

Wanneer je iPhone al een tijdje meegaat, werkt ‘ie mogelijk wat langzamer dan je gewend was. Het kan helpen om de RAM op te schonen. OMT-redacteur Sabine legt je uit wat je moet doen om je toestel weer razendsnel te laten werken.

Je iPhone kan trager worden wanneer de RAM (Random Access Memory) vol zit. Hier bewaart de processor tijdelijk data, waardoor je apps werken. De hoeveelheid RAM op je iPhone is beperkt. De iPhone 14 heeft bijvoorbeeld 6GB RAM. Bij ouder toestellen is dit vaak lager. Als de RAM vol is, werkt het systeem niet langer op volle toeren.

RAM opschonen op je iPhone

Is je iPhone slomer dan gebruikelijk? Probeer dan je RAM op te schonen. Eerst moet je AssistiveTouch inschakelen (tenzij je een toestel met fysieke thuisknop hebt). Open de instellingen en druk op Toegankelijkheid. Ga naar Aanraken en schakel AssistiveTouch in. Druk op het ronde bolletje dat in beeld verschijnt. De onderste optie is de thuisknop. Die heb je later nodig.

Ontgrendel je iPhone en druk de volgende knoppen snel achter elkaar in: eerst de bovenste volumeknop, daarna de onderste volumeknop en houd vervolgens de aan/uit-knop ingedrukt. Het is geen hogere wiskunde, maar het moet wel goed gebeuren.

Nog een paar stappen

Wanneer het gelukt is zie je alleen een slider om het toestel uit te zetten. Als je het toestel op een normale manier probeert uit te schakelen is er ook nog een SOS-knop te zien. Die ontbreekt nu. Houd vervolgens de thuisknop lang ingedrukt (op nieuwere iPhones via AssistiveTouch).

Vul vervolgens je toegangscode in om je iPhone weer te ontgrendelen. Op dit moment is de RAM van je toestel opgeschoond. Om te checken of het echt gelukt is, swipe je vanaf onderen naar boven. Normaal gesproken kan je dan wisselen tussen apps die op de achtergrond draaien. Deze zijn nu als het goed is gewist (en hopelijk merk je het verschil al).