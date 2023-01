Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Waarom je extra lang moet wachten op de goedkopere iPhone SE

Volgens analist Ming-Chi Kuo heeft Apple leveranciers geïnformeerd dat het de plannen voor de release van de vierde generatie iPhone SE in 2023 heeft geannuleerd. Wilde je dus een goedkopere maar snellere iPhone, dan heb je dit jaar pech.

Apple staat erom bekend dat het al enige tijd iPhones maakt die veel functies hebben van ‘oudere’ modellen en dus voor een goedkopere prijs. Maar die vlieger gaat dit jaar volgens een analist dus niet op. Apple trekt nu even de stekker uit de iPhone SE.

Apple’s iPhone SE is gecancelled

De iPhone SE is een bijzonder beestje. Het plukte over het algemeen wat hardware van vorige generaties en wist op die manier ook gebruikers te bekoren die wat minder budget hadden.

In alle eerlijkheid, we hebben mogen stoeien met de voorgaande toestellen. Ze zijn, zonder enige twijfel, fantastisch als je niet meteen 1.000 euro of meer wil neertikken voor een nieuwe telefoon. Dit jaar slaat Apple die upgrade waarschijnlijk over, aldus analist Ming-Chi Kuo. De beste man heeft een aardige reputatie als het gaat om dit soort geruchten.

In een post op Medium zei Kuo dat Apple van plan is om zijn eerste eigen 5G-chip in de vierde generatie iPhone SE te introduceren. Dat is volgens hem nu duidelijk niet meer het geval omdat het apparaat blijkbaar geannuleerd is.

Nieuwe chips in budget iPhone?

In plaats daarvan zegt Kuo dat het waarschijnlijk is dat Apple in 2024 blijft vertrouwen op Qualcomm voor 5G-chips, waaronder die voor de iPhone 16-serie. Het is dus intrigerend dat Apple er wellicht voor kiest om een nieuwe chip te gebruiken voor zijn nieuwe generatie iPhone SE.

De derde generatie iPhone SE werd vorig jaar maart uitgebracht. Deze gebruikte het Qualcomm’s Snapdragon X57-modem voor 5G. Van de iPhone 15-modellen wordt verwacht dat ze het Snapdragon X70-modem gebruiken. De iPhone 16-modellen gebruiken mogelijk de nog niet aangekondigde Snapdragon X75.

Het lijkt er voorlopig op dat Apple zich in 2023 en 2024 alleen wil concentreren op high-end iPhones. Mogelijk betekent dit ook het einde van het nieuwe Plus-model, dat eveneens niet heel populair lijkt te zijn. Wellicht dat de SE later nog een keer terugkeert, wanneer de markt bedaart en componenten goedkoper geproduceerd kunnen worden. Een goedkope iPhone kost namelijk veel geld om te ontwikkelen.

