Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Volgende iOS 16-update lost twee irritante iPhone 14-problemen op

Sinds de lancering van de iPhone 14 lopen consumenten tegen verschillende problemen aan. De één uiteraard vervelender dan de ander. Gelukkig luistert Apple goed naar feedback, erkent het de twee grootste problemen en komt het binnenkort met een oplossing.

Althans, dat is het nieuws dat MacRumors aan de man brengt. Volgens de populaire Apple-website gaat iOS 16.3, de volgende grote update voor je iPhone, een einde maken aan de problemen.

Probleem iPhone 14 aangepakt in iOS 16.3

Sinds december duiken er steeds meer verhalen op over problemen met de iPhone 14 Pro en Pro Max. Volgens verschillende gebruikers verschijnen er groene en gele lijnen in beeld, zodra de Apple-smartphone wordt opgestart. Niet persé een hele relaxte ervaring voor een telefoon waar men minimaal 1326 euro voor neerklapt.

Apple is dat gelukkig wel met de consument eens en erkent het probleem. In een gelekte memo naar zijn werknemers maakt Apple duidelijk dat het werkt aan een oplossing. De verwachting is dat deze binnen iOS 16.3 te vinden is.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Apple has confirmed that it is investigating reports of single and multiple horizontal lines appearing on startup screen of the iPhone 14 Pro. https://t.co/yHssUepai6 pic.twitter.com/Rhfsg1YLfK — AppleInsider (@appleinsider) January 13, 2023

iOS 16.3 is de eerstvolgende grote update die uitgebracht wordt op de iPhone. Wanneer we die precies mogen verwachten is nog niet duidelijk. Al weten we inmiddels wel dat het binnen nu en een paar weken is.

Fix voor Woning-app

Naast het probleem met het beeldscherm lopen verschillende iPhone-gebruikers ook tegen een ander probleem aan. Binnen de Woning-app, die met iOS 16 volledig vernieuwd is, loopt men ook tegen strubbelingen aan.

Het gaat dan met name om de verbeterde Smart Home Manager die sinds iOS 16.2 beschikbaar is. Die optie verdween, vrijwel direct, zonder dat Apple echt een goede reden gaf. Online werd al snel duidelijk dat iPhone-gebruikers ook op dit gebied tegen problemen aanliepen.

De meest gehoorde frustratie is het vastlopen van de complete iPhone tijdens het updaten of instellen van de Woning-app. In de betaversie van iOS 16.3 duikt Smart Home Manager weer op en lijkt hij beter te werken.