Van iPhone naar Mac: zo zet je FaceTime-gesprekken over

Dankzij het piekfijne ecosysteem van Apple kun je een hoop taken van het ene naar het andere apparaat verplaatsen. Met de komst van iOS 16 en macOS Ventura is het mogelijk om FaceTime-gesprekken over te zetten van je iPhone naar je Mac en vice versa. Hoe? Dat legt OMT-redacteur Sabine je maar al te graag uit.

Ben je het FaceTime-gesprek begonnen op je iPhone, maar wil je je handen vrij hebben? Je schakelt voortaan naadloos over naar je Mac. Wil je toch weer de hort op? Dan zet je het gesprek ook eenvoudig weer terug naar je smartphone. Dat werkt zo.

Begin met de instellingen

Belangrijk om te weten is dat zowel Bluetooth als Wifi ingeschakeld moeten zijn, zowel op je iPhone als op je Mac. Uiteraard moet je op beide apparaten ingelogd zijn met hetzelfde Apple ID. Ga op je iPhone vervolgens naar instellingen en druk op Algemeen. Tik vervolgens op AirPlay en Handoff. Zorg dat Handoff is ingeschakeld.

Ook op je Mac moet de functie Handoff ingeschakeld zijn om FaceTime-gesprekken over te kunnen zetten. Ga op je Mac naar de Systeeminstellingen en navigeer naar AirDrop en Handoff. Schakel de slider achter Sta Handoff tussen deze Mac en je iCloud-apparaten toe in. Je bent nu klaar voor de wisseltruc!

Zo zet je FaceTime over van iPhone naar Mac

Op het moment dat je nu een FaceTime-gesprek voert, verschijnt er een notificatie op je Mac, met de suggestie om het gesprek te verplaatsen. Wanneer je dit in beeld ziet, tik of klik je erop om het gesprek te verplaatsen. Simpeler kan haast niet.

Ondertussen krijg je de mogelijkheid om de instellingen voor de camera, microfoon en audio nog aan te passen voordat je daadwerkelijk van apparaat wisselt. Op het apparaat waar je het FaceTime-gesprek bent gestart krijg je te zien dat het gesprek verplaatst is. Ook vind je daar de mogelijkheid om het gesprek weer terug te brengen naar het oorspronkelijke apparaat.