Met deze handige iPhone instelling kan je beter met één hand tikken

Sommige mensen vinden het maar onhandig om met twee handen te tikken. Zij geven de voorkeur aan typen met één hand. Met deze iPhone-instelling wordt dat makkelijke

de Max-versie van de iPhone zijn enorme joekels. Sinds de lancering van de originele iPhone is het toestel van 3,5 inch ontwikkeld tot een zeer indrukwekkend 6,7 inch-scherm op de iPhone 14 Max.

Apple biedt een oplossing voor tikken op de iPhone

Zo’n enorm scherm heeft natuurlijk vele voordelen. Het is prettiger om films en video’s op te kijken. Ook is het nieuws of zelfs e-books lezen op zo’n groot scherm veel beter.

Dat enorme scherm heeft voor sommigen echter ook een nadeel. Veel mensen tikken op hun telefoon met twee handen, maar anderen geven de voorkeur aan een hand. Maar die enorme toestellen maken dat niet bepaald praktisch.

Overschakelen naar een apart toetsenbord

Voor dat probleem is er een eenvoudige oplossing: een toetsenbord dat speciaal bedoeld is voor mensen die willen typen met één hand. Het overschakelen naar dat toetsenbord is bijzonder eenvoudig.

Stap 1: Tik en houd de wereldbol ingedrukt.

Stap 2: Vervolgens krijg je drie opties te zien. Het gewone toetsenbord, een toetsenbord voor linkshandige mensen en eentje voor rechtshandige mensen.

Stap 3: Kies het juiste toetsenbord. Deze zal blijven staan totdat je het weer terugzet in de standaardmodus.

Nog een tip: lettertype veranderen

Het kan ook zijn dat je liever andere fonts wilt gebruiken voor iPhone-apps als WhatsApp, Instagram, Snapchat en TikTok. Met deze app van Onelight Apps stel je verschillende lettertypes in voor deze apps. De app heeft een gratis proefversie, zodat je de fonts eerst test.

Installeer de app op je iPhone en doorloop de stappen. Ga naar de instellingen van je smartphone en swipe naar beneden. Open de Fonts-app en druk op Toetsenborden. Zorg dat Keyboard en Geef volledige toegang zijn ingeschakeld. Als je nu een app zoals WhatsApp opent, zie je een nieuw toetsenbord. Kies uit een van de vele lettertypes en probeer ze meteen uit!