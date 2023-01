Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Hoe je het Dynamic Island nu op elke iPhone kunt gebruiken

Je kunt niet elk jaar zomaar een nieuwe iPhone kopen. Dat begrijpen we en dat is ook helemaal niet erg. Maar we snappen ook dat je het dan jammer vindt om bijvoorbeeld het nieuwe Dynamic Island niet te kunnen gebruiken. Maar daar is nu een trucje voor, dat je op eigen risico kunt proberen.

Het is een ontwikkelaar gelukt het Dynamic Island over te brengen naar oudere iPhone-modellen. Goed nieuws dus voor iedereen die wel dat toffe eiland wil, maar daar geen honderden euro’s voor over heeft. Er kleven wel wat nadelen aan het gebruik en de installatie, maar dat hoeft de pret niet per sé te drukken.

DynamicCow op iPhone installeren

Helaas kun je de app die dit voor elkaar bokst, DynamicCow, niet zomaar uit de App Store downloaden. Aangezien sideloading nog steeds geen ding is op iOS, heb je een third party store nodig. Hiervoor hoef je geen jailbreak uit te voeren op je iPhone. Maar hoe ga je dan wel te werken? We geven je een aantal stappen voor dit Dynamic Island.

Eerst moet je AltServer op je Mac installeren. Daarmee kun je bestanden op je iPhone installeren die je nodig hebt voor dit Dynamic Island. Daarna dien je de Mail Plugin te installeren en te activeren binnen de instellingen van dat programma. Verbind nu je smartphone met je Mac en installeer AltServer vervolgens op het iOS-apparaat.

Dynamic Island op oudere modellen

Op de iPhone open je vervolgens de AltStore, waar je kunt inloggen met je Apple ID. Bezoek daarna de Github-pagina van DynamicCow en download de meest recente versie. Open de winkel, ga naar het plusicoon op de My Apps-pagina installeer je het bestand DynamicCow.ipa om het Dynamic Island te verkrijgen.

Open DynamicCow en selecteer de Dynamic Island-versie die je wil gebruiken. Druk nu op enable. En dat is het eigenlijk; nu heb je het dynamische eiland op een oudere iPhone. Mocht je de app willen verwijderen, schakel het eiland dan eerst helemaal uit. Anders moet je de app wederom installeren voordat het eiland uit beeld verdwijnt.

