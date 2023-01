Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Spreken met Adolf Hitler: iPhone-app zorgt voor controverse

Dankzij kunstmatige intelligentie (AI) als ChatGPT kunnen we nu converseren met computers alsof het mensen zijn. Het stelt ons zelfs in staat om te babbelen met iconische figuren zoals Henry Ford, maar ook figuren als Adolf Hitler en Goebbels dankzij een nieuwe iPhone-app. Maar moeten we dat willen? OMT-redacteur Dennis Mons vindt het in ieder geval een tikkie raar.

AI-conversaties zijn eigenlijk een beetje stupide. Of het nu chit-chat met Britney is of een sit-down met Barack Obama: deze mensen zijn het niet. Het is een warboel aan informatie dat omgezet wordt tot een conversatie door computers. Het is simpelweg een geinig trucje. Leuk als je met Elvis en Tupac babbelt, maar als je met massamoordenaars kan ‘spreken’ gaat er bij mij een wenkbrauw omhoog.

AI op iPhone laat je praten met Adolf Hitler

Toegegeven: het is wel intrigerend dat AI nu uitvogelt hoe belangrijke mensen (wellicht) spraken die allang tot het verleden behoren. En dus kan je nu, soort van, met ze babbelen dankzij een iPhone-app.

De maker van de chat-app Historical Figures was vooral gecharmeerd van het feit dat hij met ChatGPT historische figuren kon spreken. “Ik kon praten met deze mensen dankzij AI en ik was meteen geïntrigeerd”, zegt ontwikkelaar Sidhant Chaddha. Zijn applicatie geeft je inmiddels toegang tot 20.000 historische figuren.

Hij kwam tot deze ontwikkeling omdat hij doorkreeg dat ChatGPT niet alleen een aanleg had voor taal, maar ook historische feiten. En toen ging het idee voor een app kietelen.

“Ik kon ineens met historische mensen praten, dus waarom zou ik daar niet een app van maken?”, vroeg Chaddha zich af. “Zo kunnen anderen die ervaring ook meemaken.”

Nogal wat controversiële figuren

Op dit moment heeft Chaddha zo’n 20.000 historische figuren toegevoegd op de iPhone-app. Maar praten met iedereen is niet altijd gratis. Wil je even babbelen met Adolf Hitler, dan kost je dat zo’n 16 dollar. Goebbels is op vreemde wijze dan wel weer gratis.

Het hele concept dat je betaalt om met deze figuren te spreken via computergestuurde intelligentie is wat mij betreft nogal idioot. Maar goed, het is 2023 en qua AI is het nog maar het topje van de ijsberg.

Deze app is leuk voor op school?

Chaddha gaat echter nog van het beste uit en denkt dat het een leermiddel kan zijn. “Ik denk echt dat het scholieren kan helpen. Basisschoolleerlingen en leerlingen in het hoger onderwijs kunnen echt veel leren dankzij mijn iPhone-app.”

Beetje babbelen met Hitler, Goebbels en andere monsters uit het verleden? Het moge duidelijk zijn dat niet iedereen daarom staat te springen. De backlash op Twitter was dan ook heftig. En gek genoeg niet om de redenen die je denkt. Niet zozeer het feit dát je kan praten met deze verschrikkelijke mensen, maar wat ze zeggen zorgt voor ophef.

‘Goebbels’ zei bijvoorbeeld dat hij zich schuldig voelde over het vervolgen van de Joden. En Henry Ford, ook al geen fan, ontkent dat hij ooit nare gevoelens heeft gehad over Joden. “Ik heb altijd geloofd in gelijkwaardigheid, los van hun religie en achtergrond”, aldus de AI namens Ford. Rrrright…

Chaddha dekt zich op de iPhone-app dan ook goed in. Hij kwam met de volgende boodschap: “We willen geen berichten versturen die haat bevatten of schadelijk zijn voor de maatschappij. Als de AI opmerkt dat er haatvolle of schadelijke boodschappen worden verstuurd, grijpt het in.”Ga je dan wél chatten met een ‘lieve’ Hitler? Ik in ieder geval niet.