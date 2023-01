Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

In vuur en vlam: oude iPhone 4 zorgt voor gigantische vuurbal in huis

In de Verenigde Staten is het helemaal misgegaan met een iPhone 4. De smartphone, die in 2012 voor het eerst op de markt verscheen, lag rustig op te laden tot het noodlot toesloeg. Of gezien de situatie beter gezegd: tot de vlam in de pan sloeg.

Hoewel de telefoons van Apple doorgaans lang meegaan, moeten we eerlijk toegeven dat een iPhone 4 anno 2023 wel erg verouderd is. Een smartphone van 11 jaar geleden kan alles behalve optimaal werken. Zo zagen ook Brian en Jennifer Leisgang uit Ohio.

iPhone 4 zet keuken in vuur en vlam

Qua ontwerp was het één van de favorieten: de iPhone 4 uit 2012. Qua hardware en software is de smartphone anno 2023 echter niet meer per se de ideale keuze te noemen. Iets waar ze in Ohio helaas op de harde manier achter kwamen.

Hoe ouder een smartphone namelijk wordt, hoe minder betrouwbaar hij is. Ga jij dus als consument aan de haal met een iPhone 4 uit 2012, weet dan dat je het toestel goed moet laten checken op zijn gezondheid. Voornamelijk op batterijgebied kan het namelijk nog wel eens een hete bedoening worden.

Op Faceboook delen Brain en Jennifer Leisgang hun verhaal. De oude iPhone 4 werd in de nacht opgeladen, omdat de kinderen dat wilden doen. Uiteindelijk klapte het toestel uit elkaar en brak er brand uit in de keuken van het stel. Een pittige brandje dat gelukkig snel geblust werd en weinig problemen veroorzaakte.

“We hebben geluk gehad”

“We hebben geluk dat we de dag ervoor het aanrecht hebben opgeruimd”, zegt het stel op Facebook. “Normaal gesproken ligt het vol met schoolboeken en papier”. Het had dus nog een stuk slechter af kunnen lopen.

📱 Apple iPhone 4 Apple bracht de iPhone 4 in 2010 uit. Het toestel werd geroemd om zijn dunne ontwerp, Retina-beeldscherm, 5-megapixel camera, HD-opnamefunctie en FaceTime-mogelijkheden.

Samsung krijgt het ook voor elkaar

Het is zeker niet uniek wat er in Ohio gebeurd is. Hoewel Apple dergelijke situaties als met deze iPhone 4 niet vaak meemaakt, komt het natuurlijk wel eens voor.

Zo ook bij onze vrienden van Samsung. In Augustus 2021 kwam het bericht naar buiten dat een Galaxy-smartphone een vliegtuig op de grond wist te houden.