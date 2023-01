Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Waarom Apple bij de iPhone 16 Pro wellicht weer afscheid neemt van Dynamic Island

De iPhone 15 moet nog uitkomen, maar nu al wordt er flink gespeculeerd over diens opvolger: de 16. En dat is niet zomaar: want als we de geruchten moeten geloven krijgt deze een update waar mensen al jarenlang op wachten.

Afgelopen jaar wist Apple flink opzien te baren met de iPhone 14 Pro. Dat was niet echt vanwege de specs, maar door een opvallend nieuwtje. Apple kwam namelijk met het Dynamic Island om de notch te camoufleren. Toch kan daar alweer een einde aan komen bij de iPhone 16 Pro en dat is goed nieuws.

De iPhone 16 Pro zonder Dynamic Island?

Als we het doorgaans betrouwbaar Koreaanse medium The Elec moeten geloven, lijkt het Dynamic Island bij de iPhone 16 Pro niet meer nodig te zijn. Het Dynamic Island moet namelijk de hardware voor Face ID verbergen. Die zit nu nog aan de bovenkant van het scherm gemonteerd en dat is straks niet meer nodig.

Volgens The Elec gaat de gezichtsherkenningtechnologie bij de iPhone 16 Pro voor het eerst onder het scherm. Dan is er dus ook geen grote notch nodig, die de telefoon nu nog heeft en dus is er geen Dynamic Island meer nodig.

Overigens betekent niet dat alles meteen is weggewerkt in het scherm van de iPhone 16 Pro. Er is dan nog steeds een opening voor de selfiecamera. Wellicht krijgt de iPhone dan een soort punchhole die we kennen van verschillende Android-modellen.

Zo moet het scherm er in de toekomst uitzien

Die punchhole ook maar tijdelijk te zijn, want volgens de bekende Apple-analist Ross Young kan de selfiecamera bij de iPhone 18 Pro zelfs onder het scherm worden gestopt. Hij maakte een hele roadmap die de stappen duidelijk te maken.



Based on the technical challenges remaining for under panel cameras to meet discerning brands quality requirements as well as panel manufacturers' cost requirements, I still believe this roadmap makes sense for the iPhone. pic.twitter.com/3ck5X3sVcL — Ross Young (@DSCCRoss) May 10, 2022

Daarbij gaat Apple waarschijnlijk op dezelfde manier te werk als het nu doet. Op de Pro-versies zullen als eerste de nieuwigheden worden geïntroduceerd. Een jaar later komen deze dan naar de normale iPhone. Zo mogen we bij de ‘gewone’ iPhone 15-modellen het Dynamic Island verwachten.