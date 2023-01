Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iPhone 15, VR-headset en drie andere Apple-producten die in 2023 verschijnen

2023 wordt een druk jaar voor alle tech-nerds zoals wij. Apple komt met een flink aantal nieuwe producten. OMT-redacteur Jeroen Kraak vertelt naar welke vijf producten hij het meest uitkijkt, waaronder natuurlijk de iPhone 15.

2023 belooft een prachtig jaar op het gebied van tech te worden. We gaan veel nieuwe apparaten zien. Sommige kunnen zelfs een flinke invloed hebben op onze toekomst. Maar welke Apple-gadgets kunnen we dit jaar verwachten. Ik vertel het je.

iPhone 15, Apple AR/VR en meer

Natuurlijk ben je benieuwd naar welke producten we in 2023 het meest uitkijken. Hier komen de iPhone 15 en de vier anderen.

iPhone 15

Laten we de lijst beginnen met een Apple-product dat elk jaar terugkomt in deze lijst. Ik heb het natuurlijk over de iPhone en dit jaar is het dus de beurt aan nummertje 15. Dit jaar belooft die extra bijzonder te worden, want het is waarschijnlijk de eerste iPhone met een USB-C-poort. Bovendien verwachten we veel van de A17-chip.

Hoewel de iPhone 15 waarschijnlijk pas het levenslicht ziet ergens in september, gaan er nu al flink wat geruchten. Zo krijgt het toestel wellicht een ander design en wordt mogelijk de 15 Ultra gelanceerd. Een topmodel dat de Pro Max moet doen vergeten. Of het echt zover komt? We gaan het zien!

MacBook Pro

Net zo zeker als de iPhone 15, is ook nieuwe versie van de MacBook Pro en dan gaat het op een 14 en 16-inch model. Het design is niet heel vernieuwd, want waarschijnlijk heeft het dezelfde aansluitingen als diens voorganger.

Het grootste verschil is de processor. De nieuwe MacBook Pro draait waarschijnlijk op de M2 Pro of M2 Pro Max chip. Gezien de inkeping in de bovenkant van het scherm, zou het mooi zijn als Apple daarvoor met een oplossing komt. Een Dynamic Island zoals op de iPhone 15 Pro zou een geweldige toepassing zijn.

Naast geruchten over de 14 en 16-inch MacBook Pro gaan er ook geruchten over een Air met een 15-inch afmeting. De nieuwe afmeting en een grotere batterij zouden van dat model de hoogtepunten zijn.

Apple AR/VR

Eindelijk komt er weer eens een volledig nieuw Apple-product waarvan we echt hoge verwachtingen hebben. Het is inmiddels een publiek geheim dat we in 2023 eindelijk de Apple AR/VR-bril zien, iets waar men al jaren niet over raakt uitgepraat.

Wat we al weten is dat deze AR/VR-bril van Apple gebruik gaat maken van een A-series chip, die we waarschijnlijk ook terugzien in de iPhone 15 Ultra. Daarnaast heeft het apparaat Micro OLED schermen met 3.000 ppi scherpte.

Doordat de Apple AR/VR-bril high-end is, hangt er waarschijnlijk ook een enorm prijskaartje aan. Je betaalt er meer dan 2.000 dollar voor.

Homepod 2

Alles wijst er op dat Apple dit jaar een nieuwe versie van de Homepod introduceert. Dit keer geen mini, maar gewoon een reguliere versie. Wat we precies kunnen verwachten is de vraag, maar het zijn waarschijnlijk flinke updates die meer zijn dan wat nieuwe kleurtjes.

Natuurlijk moet de geluidskwaliteit flink omhoog gezien de enorme concurrentie. Daarnaast verwachten we een nog betere integratie met Siri, ook een punt waarop de concurrentie niet stil zit.

AirPods Max 2

Goed, nu komen we bij het product die wat meer vraagtekens oproept voor 2023. Desalniettemin willen we die graag dit jaar zien. Ik heb het natuurlijk over de AirPods Max 2. Het eerste model kwam uit in 2020 en dat is dus een tijdje geleden.

Gezien de AirPods 3 in 2021 en de Pro 2 in 2022 kwam, lijkt het dus een logische stap. Bovendien gingen er in 2022 al geruchten over een nieuwe Max, maar die is er dus niet gekomen.

Maar wat verwachten we van de AirPods Max 2? Op plaats 1 natuurlijk verbeterde Noise Cancelling. Iets wat we al zagen bij de AirPods Pro 2. Daarnaast ligt ook een flinke kwaliteitsupdate voor de hand.