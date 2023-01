Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

‘iPhone 15-serie krijgt van Apple een échte upgrade’

De release van de iPhone 14 Pro-serie door Apple werd door zowel fans als experts nogal ‘mweh’ ontvangen. De hardware verschilt namelijk niet veel van de iPhone 13 Pro. Daar komt volgens meerdere, recente geruchten behoorlijk verandering in met de iPhone 15 Pro en Pro Max.

Volgens technisch analist Jeff Pu zal de iPhone 15 Pro een aanzienlijke stap voorwaarts zijn ten opzichte van de iPhone 14 Pro. Dat laatste model leek namelijk wel enorm op zijn voorganger: de iPhone 13 Pro.

Apple’s grote sprong van iPhone 13 naar iPhone 15

Critici waren enigszins terecht van mening dat een overstap van de iPhone 13 Pro naar de iPhone 14 Pro bepaald niet nodig was. Eerstgenoemde had namelijk zo’n beetje dezelfde specificaties als zijn opvolger.

Volgens Jeff Pu zou een sprong van de 13 naar 15 wel logisch zijn omdat deze op een aantal vlakken van Apple een flinke upgrade krijgt. Meest opvallende punten zijn dat 15 Pro een titanium frame en solid state-knoppen krijgt met haptische feedback. Ook krijgen we dan 8GB RAM-werkgeheugen (in tegenstelling tot de 6GB van de iPhone 14 Pro).

In een onderzoeksnota voor het investeringsbedrijf Haitong International Securities in Hong Kong stelt Pu daarnaast dat we een 6,1-inch iPhone 15, 6,7-inch 15 Plus, 6,1-inch 15 Pro en 6,7-inch 15 Pro Max mogen verwachten.

Snellere processor?

Onder de motorkap gaan er nog meer dingen veranderen. Pu zei dat de 15 Pro-modellen aangedreven worden door een A17 Bionic-chip die is gemaakt met het 3nm-proces van TSMC, terwijl hij verwacht dat de de gewone 15 en 15 Plus uitgerust worden met de A16 Bionic-chip en 6GB RAM.

Alle vier de modellen zullen een USB-C-poort en Qualcomm’s Snapdragon X70-modem voor 5G en LTE hebben, aldus Pu. Daarnaast krijgt de iPhone 15 Pro van Apple waarschijnlijk een aanzienlijk betere batterij.

Nieuwe iPhone 15 Pro-camera’s niet al te schokkend

Qua camera’s zal de wereld niet op zijn kop gaan staan. Dat geeft ook niet omdat Apple met zijn vlaggenschepen behoort tot de top van de wereld als het gaat om camera’s (die door Sony worden ontwikkeld).

Een aardige upgrade is echter wel dat de telefotolens van de iPhone 15 Pro Max waarschijnlijk gaat beschikken over ‘periscooptechnologie’ wat zou zorgen voor een nog beter optische zoomniveau. Verder krijgen de iPhone 15 en de iPhone Plus waarschijnlijk dezelfde 48 megapixel-cameralens die ook op de iPhone 14-modellen zitten.

Een deel van deze geruchten gingen al eerder de ronde door leaker ‘ShrimpApplePro’ en analist Ming-Chi Kuo. We mogen deze ‘feiten’ dus zeker niet in de wind slaan. Pu heeft sowieso wel eens bovenop de geruchten gezeten die ten uitvoer zijn gebracht door Apple, dus we zijn benieuwd.

De 15-serie zal ongetwijfeld wederom in september door Apple worden uitgebracht, dus deze heren zijn er allemaal vroeg bij.