iPhone 15-productie is nu al begonnen en dat zorgt voor nieuws

Hoewel de iPhone 14 nu iets meer dan drie maanden in de winkel ligt, zijn alle ogen alweer gericht op de iPhone 15. Apple is nu al bezig met de productie van het toestel.

De iPhone 15 is natuurlijk het volgende vlaggenschip voor Apple. Veel mensen zijn er al mee bezig en daarom gaan er ook veel geruchten rond. Die kunnen nu in een nieuwe versnelling komen.

Productie van de iPhone 15 begonnen

Economic Daily News weet namelijk te melden dat Apple vandaag is begonnen met de proefproductie van de iPhone 15. Dit gebeurt nu al zodat Apple kan testen of alles goed gaat. Zo weet het of de machines goed functioneren als het start met de massaproductie van het toestel.

Dat doet Apple door middel van fabrikant Foxconn die al jarenlang verantwoordelijk is voor de productie van de iPhone 15. Dit jaar is er echter wel iets anders. Een deel van de productie vindt in India plaats en dicht het gat tussen de productie in India en China. Nu zit er maar een paar weken tussen de uitgave van de modellen.

De productie in India lijkt dus te worden opgeschroefd en dat heeft een goede reden. Apple wil minder afhankelijk zijn van China. Daarom heeft het flink geïnvesteerd in de iPhone 15-productie in India.

Meer nieuws over het nieuwe vlaggenschip van Apple

Het artikel van Economic Daily News vertelt ook wat meer over het toestel zelf. Zo stelt het dat de iPhone 15 Pro verder gaat onder de naam Ultra. Een naam die al wat langer opduikt.

Daarnaast hebben de iPhone 15-modellen dezelfde groottes als die van de 14. Het Dynamic Island komt waarschijnlijk naar alle vier modellen. Bij de iPhone 14-lijn zat deze alleen op de Pro en Pro Max. Daarnaast komt er ook voor het eerst een USB-C aansluiting. Dit omdat de Europese Unie richtlijnen heeft opgesteld voor opladers.