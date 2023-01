Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Waarom je waarschijnlijk meer gaat betalen voor de iPhone 15 Pro

Er gaan de afgelopen tijd flink wat geruchten over de prijzen van de iPhone 15. De verschillende modellen zouden goedkoper worden, maar is dat daadwerkelijk zo? Er is nu twijfel.

Vorige week hoorden we flink wat geruchten voorbijkomen over de strategie van Apple bij de nieuwe iPhones. Apple zou de iPhone 15 agressiever in de markt zetten. Maar wat is agressief? Veel mensen dachten dat dit goedkopere telefoons betekende, maar is dat ook zo?

De prijs van de iPhone 15 Pro gaat omhoog?

We moeten je als eerste melden dat dit een gerucht is. Apple zelf doet natuurlijk nooit zelf uitspraken over de prijs van de iPhone 15 (Pro) nog voordat die uitkomt. Toch klinkt dit bericht wel aannemelijk aangezien het afkomstig is van het Twitter-account LeaksApplePro. Deze heeft het vaak bij het rechte eind rond Apple-releases.

De bekende Twitteraar meldt via Howtoisolve nu dat met een agressief geprijsde telefoon iets anders bedoeld wordt dan dat we allemaal dachten. Het betekent volgens hem namelijk dat Apple het prijsverschil tussen de gewone iPhone 15 en 15 Plus en de 15 Pro groter maakt.

Waarom doet apple dit?

Maar waarom wil Apple dit doen? Dat is eigenlijk vrij simpel. De verkoopcijfers van de iPhone 15 en Max vallen tegen. Om er toch meer te verkopen zou je mensen kunnen overhalen die door het geringe prijsverschil nu voor de Pro gaan. Maar de grote vraag is waarom Apple dat zou willen? De winstmarge moet dan waarschijnlijk rond dezelfde prijs liggen. Er valt nu wel meer te verdienen aan mensen die ondanks alles toch voor het nieuwe model gaan.

Zelf legt de Twitteraar het als volgt uit. “Als de verkoop de iPhone 14 Plus zo slecht is geweest, wat gaat Apple er dan aan doen zodat hetzelfde niet gebeurt? Het antwoord is simpel: niets”, vertelt de lekker.

Volgens de Twitteraar werd er vorig jaar al een prijsstijging verwacht in de Verenigde Staten, maar die kwam er toen niet. Door de inflatie heeft Apple te maken met prijzen die onder druk staan. Net als andere bedrijven merkt het bedrijf de gestegen kosten door de inflatie en krimpende winstmarches.

Hoe de prijzen van de iPhone Pro in Europa flink stijgen

In andere werelddelen verhoogde Apple wel de prijzen voor de iPhone. Als je denkt dat de nieuwe prijsverhoging daarom alleen in de Verenigde Staten is, heb je het mis. Het bedrijf de prijzen in de hele wereld willen verhogen.

Het afgelopen jaar stegen de prijzen voor een iPhone Pro in Europa gemiddeld met 170 euro. Als de prijs nu opnieuw met 100 euro wordt verhoogd, dan betekent het dat Apple in twee jaar de prijzen dus verhoogt met 270 euro in Europa. Iets wat je fors kunt noemen.