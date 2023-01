Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Weekend Poll: is dat iPhone 15-concept nu echt zo mooi?

We moeten er echt nog even op wachten, maar de iPhone 15 blijft constant terugkomen. Zo verscheen er afgelopen week een heus concept van het ontwerp van de telefoon. Hoe realistisch hij is laten we even achterwegen, maar wat we van het ontwerp vinden niet.

Dennis was in zijn artikel, dat hij gisteren schreef, enorm positief over het werk van ontwerper Antonio DeRosa. Ik krijg daarentegen kippenvel van deze iPhone 15. Een mooi moment om ook de mening van onze trouwe lezers er eens bij te halen.

Is dat iPhone 15-concept nu echt zo mooi?

Eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik fan ben van Antonio DeRosa. De ontwerper heeft afgelopen jaren veel indruk op me weten te maken met prachtige concepten van Apple-producten. Zijn meest recente werk, een blik op de iPhone 15 met periscoopcamera, zorgt voor minder enthousiasme.

In het concept dat we deze week zagen werkt DeRosa met een opvouwbare periscoop-camera waar eerder over gesproken werd. Waar deze toevoeging prettig kan zijn (ik zal het niet gebruiken) is het ontwerp een doorn in het oog. Waarom? Omdat het camerasysteem er, op z’n zachts gezegd, niet echt op vooruit gaat.

Gek genoeg is collega Dennis Mons dat niet met me eens. Hij schreef in zijn artikel: “DeRosa weet ons flink te hypen met het uiterlijk van de iPhone 15 Pro Max”. Nou, Dennis. Dat valt reuze mee!

Althans, dat vind ik. Over smaak valt niet te twisten en daarom ben ik zeer benieuwd hoe de meningen verdeeld zijn. Iets dat ik met liefde doe in de Weekend Poll van deze week:

Laat ook zeker even in een reactie weten waarom je deze iPhone 15 (niet) mooi uit vindt zien.

Wat vinden onze lezers van de nieuwe HomePod?

Vorige week kondigde Apple zijn nieuwe HomePod aan. Het publiek was online verdeeld. De één vond het een waardeloze update, waar de ander er heel erg lekker op ging. Mooi moment om de Weekend Poll terug in het leven te roepen en aan onze lezers te vragen wat zij er precies van vonden.

Uiteindelijk zijn er 452 mensen geweest die de vraag Doet Apple goede zaken met zijn nieuwe HomePod? hebben beantwoord. Daarvan waren er 229 mensen (50.66 procent) die het wel eens tijd vonden worden voor een upgrade.

Als ik minder tweeters wil in mijn HomePod, dan haal ik die er zelf wel uit

De overige stemmers waren duidelijk in hun mening. Al was de reden erachter in sommige gevallen nog wel iets anders. Er waren bijvoorbeeld 109 mensen (24.12 procent) die zeiden ‘Nee, de prijs is te hoog’ en 73 mensen (16.15 procent) die de upgrade te klein vonden. Slechts 41 mensen (9.07 procent) hebben laten weten het elders te willen zoeken.

Goderikus zei zelfs: “Als ik minder tweeters wil in mijn HomePod 1, dan haal ik die er zelf wel uit”.