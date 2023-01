Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Grootschalig probleem iPhone 14 Pro lijkt zicht te verplaatsen naar Japan

De iPhone 14 Pro beschikt over een enorm handige functie, die in theorie ontzettend waardevol kan zijn. Maar in de praktijk komen we tot nu toe behoorlijk wat voorbeelden tegen waar het tegendeel uit blijkt. Dit gebeurt voornamelijk op populaire vakantieplekken en heeft alles te maken met de crashdetectie.

De crashdetectie op iPhone 14 Pro registreert namelijk wanneer iemand een ongeluk gehad heeft, bijvoorbeeld met een auto. Op dat moment kan de smartphone zelf de hulpdiensten inschakelen, waardoor je eigenlijk niets hoeft te doen om toch hulp te krijgen. Maar die detectie gaat ook af tijdens de wintersport.

iPhone 14 Pro veroorzaakt problemen in Japan

En dat zorgt voor chaos bij de hulpdiensten, die soms onterecht moeten uitrukken. Dat kost geld, tijd en energie, en mogelijk moet iemand anders dan langer op dezelfde hulp wachten. Dit gebeurt nu ook in het Hidagebergte, in Japan. De brandweer meldt dat er al minimaal 134 valse meldingen zijn binnengekomen.

Dit gebeurde tussen 16 december en 23 januari jongstleden, op het moment dat mensen van een berg af skieden. In totaal kwamen er in die periode 919 valse meldingen binnen; de iPhone 14 Pro was verantwoordelijk voor ongeveer een tiende. Dezelfde detector ging eerder al af tijdens ritjes in de achtbaan.

Wat doet Apple hieraan?

Dit begint wereldwijd dus een groot probleem te worden. Voordat de iPhone 14 Pro de hulpdiensten inschakelt, hoor je als gebruiker een luid alarm afgaan. Ook verschijnt er een timer in beeld, waarmee je de oproep kunt voorkomen. Maar tijdens het skiën of in de achtbaan, hoor je wellicht die luide sirene niet.

Daardoor kunnen eigenaars de oproep niet annuleren. Apple heeft gezegd samen te werken met lokale hulpdiensten, om te kijken hoe ze dit probleem kunnen aanpakken. Een oplossing lijkt nog niet voor handen. De functie is verder beschikbaar op andere iPhone 14-modellen, evenals Apple Watch Series 8 en Watch Ultra.

