Goed nieuws voor iedereen die een iPhone 14 Pro probeert te kopen

Het is de afgelopen paar maanden niet heel makkelijk geweest om een iPhone 14 Pro te kopen. Althans, laten we het erop houden dat vooral je geduld op de proef werd gesteld bij de aanschaf. Levertijden waren, door de extreme vraag en het lage aanbod, ontzettend lang.

Apple lijkt die achterstand nu volledig bijgebeend te hebben. Goed nieuws dus voor een ieder die uitkijkt naar een leven met de gloednieuwe iPhone 14 Pro.

Apple beent achterstand iPhone 14 Pro bij

Het heeft lang geduurd, maar Apple de achterstand in de levering van de iPhone 14 Pro bijgebeend. Sterker nog: de voorraad is dusdanig groot dat wachttijden compleet zijn hersteld. Het is via de officiële website mogelijk om het topmodel te bestellen en hem de volgende dag al geleverd te krijgen.

Dat heeft alles te maken met het feit dat de covid-19-maatregelen in China zijn opgeheven. Door de lockdown kwam de productie in de problemen en liep Foxconn, de fabrikant in het land, achter op schema. Sinds november zijn de fabrieken echter weer open en werkt het als een malle om de achterstand in te halen.

Goed nieuws voor jou als consument, dus. De iPhone 14 Pro is de volgende dag in huis wanneer je hem besteld. En dat is best wel lekker.

Problemen in China

Het kromme is echter dat het voor de medewerkers in de Foxconn-fabriek alles behalve lekker is. Eind vorig jaar gingen ze al de straat op om te protesteren tegen de onmenselijke situatie waarin ze zich bevonden door de covid-19-maatregelen en de beslissingen die hun bedrijf nam.

De situatie liep destijds dusdanig uit de hand dat medewerkers op de vuist gingen met de lokale autoriteiten. Apple CEO Tim Cook bleef opvallend stil, probeerde achter de schermen de productie uit China te halen, maar leunt nu dus alsnog op de fabrieken uit het land.

Waar het dus fijn is dat jij je iPhone 14 Pro eerder in huis hebt, lijkt het voor de medewerkers uit die fabrieken alles behalve fijn werken te zijn. De kans dat de situatie in de afgelopen twee maanden 180 graden gedraaid is lijkt namelijk erg klein te zijn.