Zo veel batterij kost het Always On-scherm van de iPhone 14 Pro

Het Always On-scherm is een van de nieuwigheden van de iPhone 14 Pro. Toch zijn veel gebruikers sceptisch vanwege de invloed op de batterij. Daar is nu eindelijk duidelijkheid over.

De iPhone 14 Pro heeft een aantal opmerkelijke veranderingen ondergaan in vergelijking met diens voorganger. Niet alleen is er nu het Dynamic Island, ook is aan de voorkant altijd het scherm aan. Tenminste, als je de Always On-functie aan laat staan. Maar is dit wel zo’n goed idee, of is het funest voor de batterij?

Always On op de iPhone 14 Pro

Apple heeft vanwege verschillende redenen gekozen voor het Always On-scherm. Zo heeft de iPhone 14 Pro een dynamische verversingssnelheid. Als het scherm minder vaak beeld ververst, kost dat minder energie. Over minder energie gesproken: de A16-chip is efficiënter waardoor ook minder kracht nodig is. Deze twee zaken zorgen ervoor dat het nu mogelijk is.

Hoewel het dus minder energie kost, verbruikt het nog steeds meer energie dan dat je jouw scherm helemaal uit laat. Maar hoeveel precies? PhoneBuff testte het over een periode van 24 uur.

Drie verschillende opties

In totaal zijn er drie verschillende manieren om het scherm van je iPhone 14 Pro in te stellen. Je kunt kiezen uit een wallpaper, alleen tekst of helemaal uit. Die laatste optie is natuurlijk het energiezuinigst, maar hoe is het voor die andere twee?

Volgens het YouTube-kanaal kost het 16 procent van je batterij om 24 uur je Always On scherm met een wallpaper aan te laten staan. De tekst-optie scheelt het niets, want dat kost je ook 16 procent batterijduur.

Eigen keuze

Dat lijkt misschien weinig, maar dit is best een flink deel van het batterijgebruik op een dag. Waarschijnlijk is je iPhone 14 Pro met het internet verbonden, wordt de locatie doorgegeven en gebruik je verschillende apps. Dat samen zorgt natuurlijk voor veel meer verspilling.

Je moet dus voor jezelf een keuze maken of je extra energie wil besteden aan een Always On-scherm of dat je de hele batterij gewoon nodig hebt voor je apps en andere functies.