Blijft de iPad hangen op 12.9-inch of wordt hij toch nog groter?

De iPad behoort tot een van de technologische wonderen van de hedendaagse wereld, maar blijft hij zoals hij vandaag de dag is? Apple lijkt te kijken naar de mogelijkheden.

Twee dingen vooropgesteld: de Apple iPad ís een computer. Het kan zich meten met een Apple-computer en het enorme scherm is fantastisch voor mensen die in de grafische industrie werken. Maar wordt de iPad nog groter (in tegenstelling tot de nieuwe mini (lijkt me duidelijk)?

Apple kán de kant van Microsoft opgaan met de iPad

Het idee dat Apple aan de slag gaat met een nog grotere iPad is niet totaal uit de lucht gegrepen. Microsoft bedacht dat eigenzinnige idee ook al in 2007 met de Microsoft Surface-… tafel. Een tafel ja.

Microsoft wilde in dat jaar een koffietafel uitbrengen met iPad-mogelijkheden. Dat plan strandde helaas. Het bedrijf trok de stekker uit het project toen in 2013 de eerste Surface Pro uitkwam. Doodzonde, eerlijk gezegd.

Gaat Apple hier nu ook op stranden? Die kans is klein. Zeker nu het volgens geruchten ook werkt aan een MacBook Air mét een touchpad. Zo zou een 16 inch-tablet sowieso niet ondenkbaar zijn. Dat is behoorlijk grote hardware op schoot of op een koffietafel. BOE en LG schijnen zich bezig te houden met deze materie voor Apple en dat is intrigerend.

Maar we staan erom te springen?

De tablet als werkelijke optie voor professionals

De iPad Pro is altijd dé optie geweest voor professionals die bezig zijn met ontwerpen. Zowel in de 2D- als de 3D-wereld is de tablet toonaangevend. Ze werken snel, precies en leveren meteen resultaat.

Hoewel we met grotere schermformaten voor de Apple iPad dichter bij de Mac komen dan ooit tevoren, zouden er waarschijnlijk ook verdere softwareverbeteringen nodig zijn om optimaal gebruik te maken van het grotere scherm.

Ondanks de introductie van Stage Manager in iPadOS 16, blijven sommige gebruikers klagen over de multitasking-ervaring van de iPad en de onmogelijkheid om optimaal gebruik te maken van de hardware. Hierdoor is het moeilijker om een normale computer te vervangen. De iPads kunnen allang macOS draaien, het is frappant dat het niet gebeurd.

Zolang Apple het niet toestaat om de iPad ook op macOS te laten draaien, blijft het een bastaardkindje. Het doet alles wat het kan, maar is niet de volledige versie van een echte macBook. Wellicht komt daar in 2023 verandering in.