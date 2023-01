Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

5 kapot handige iOS 16-functies die nu beschikbaar zijn voor je Mac

Het updaten naar macOS Ventura heeft een aantal nieuwigheidjes en voordelen. Maar het zal je verrassen dat een aantal toepassingen en apps in de update gewoon door Apple uit iOS 16 zijn overgenomen. En wij zijn er blij mee. Hier onze vijf favorieten.

Wie had ooit durven denken dat op sommige vlakken iOS 16 van Apple betere oplossingen en handigheidjes heeft die macOS Ventura nu verrijken? Ineens zijn er een paar tweaks verschenen (na je update op je Mac) die het leven echt beter maken.

Simpele iOS 16-apps die macOS Ventura verbeteren

Het klinkt wellicht wat bizar, maar de tablet- en telefoonversie van Apple’s OS 16 heeft een paar handigheidjes die ontzettend fijn zijn op je Mac. En goddank heeft Apple niet getracht om het wiel niet opnieuw uit te vinden en ze gewoon uitgebracht. Ze zijn dan ook makkelijk te vinden op je desktopcomputer of laptop. We zetten even onze lievelings dingetjes op een rij.

#1 De Klok

Het klinkt heel basic, en dat is het wellicht voor sommigen ook, maar wij zijn blij met de klokfunctie op macOS Ventura. Het heeft letterlijk alle functies van de klokapp op iOS 16, waaronder de Wereldklok, het Alarm, Stopwatch en Timer. Nog geen idee hoe we dit precies nuttig maken, maar de optie is aanwezig.

#2 Gaat het regenen? Apple’s Weer-app van iOS 16 is nu op macOS

Wederom een simpele app die ongetwijfeld ook te vinden is van derde partijen. Maar de overzichtelijke Weer-app van iOS 16 bevat precies de hoeveelheid informatie die je nodig hebt. Het geeft je een fijn overzicht van een voorspelling tot op 10 dagen. Maar als je meer info wilt over de kwaliteit van de lucht, UV en andere zaken zijn ook die snel gevonden.

#3 iMessage is op macOS Ventura meer flexibel

Oké het is niet echt echt iMessage, maar één heel handige functie is nu wel meegenomen. Je kan nu snel een bericht ‘terughalen’. Hierdoor kan je een knullige fout in een bericht snel deleten, en eventueel aanpassen als dat nodig is. Je moet wel snel zijn, want je hebt weinig tijd.

Op de iPhone, iPad en Mac heb je nu twee minuten om dingen aan te passen en kun je vijf verschillende aanpassingen verrichten in je bericht.

#4 Mailtjes terugtrekken in Apple’s macOS Ventura

Evenals in iOS 16 van Apple heb je op macOS Ventura nog de kans om nu een e-mail terug te vissen. Dan moet je wel rap zijn. Je hebt namelijk zo’n tien seconden de tijd. Mocht je iets hebben verstuurd wat niet helemaal klopt, zie je linksonder een Undo Send-optie staan in je mail.

Mocht je wat langer nodig hebben kan je dat instellen in de Instellingen, Opstellen en Undo.

#5 Versturen van Mail in de toekomst

Een héél handige extra feature is het plannen van mail. Mocht je dus iets willen uitsturen, of ergens op reageren, dan is dat nu in te plannen. Wanneer je in je mail zit hoef je slechts op het kleine pijltje naar beneden te klikken en je kan het moment van versturen zelf kiezen.

Het zijn allemaal ogenschijnlijk simpele apps en toevoegingen (dat zijn het dan ook), maar dat ze handig zijn op macOS Ventura staat buiten kijf. Ga er dus zeker even mee stoeien.