iOS 16.3 beschikbaar voor iPhone: alle functies en verbeteringen op een rij

Apple heeft gisteravond een nieuwe update uitgebracht voor de iPhone. Het gaat om iOS 16.3 die onder andere een functie genaamd beveiligingssleutels naar je smartphone brengt. Maar wat doet de update nog meer?

In dit artikel leggen we je dat van top tot teen uit. We kijken naar alle verbeteringen, maar ook naar de nieuwe toevoegingen die je met iOS 16.3 krijgt. Je kunt het volgende dus op je iPhone verwachten.

🧐 Hoe voer ik een iPhone-update door? Om een iPhone-update door te voeren ga je naar ‘Instellingen’, vervolgens kies je voor ‘Algemeen’ en selecteer je ‘Software-update’. De meest recente software wordt gezocht, gedownload en is vervolgens te installeren.

iOS 16.3 brengt beveiligingssleutels naar je iPhone

Het is dankzij iOS 16.3 mogelijk om fysieke beveiligingssleutels toe te voegen aan je iPhone. Deze hardware wordt vaak gebruikt als extra beveiligingslaag, die nu dus ook is toe te passen op je Apple ID.

Vanaf iOS 16.3 kun je deze sleutels gebruiken bij het instellen van een nieuwe iPhone. Zodra je inlogt op je Apple ID heb je dus geen verificatie van een ander Apple-apparaat meer nodig. Best wel handig.

Apple maakt zelf natuurlijk geen fysieke sleutels, dus je bent aangewezen op de producten van derde-partijen.

HomePod-ondersteuning dankzij iOS 16.3

Vorige week kondigde Apple zijn tweede-generatie HomePod aan. De slimme speaker is vanaf 3 februari te bestellen voor 349 euro en werkt vanaf nu uitstekend op je iPhone. iOS 16.3 voegt namelijk de juiste ondersteuning toe.

De tweede-generatie HomePod is voorzien van een bekend ontwerp, maar kent wel enige wijzigingen. Zo is het bijvoorbeeld voorzien van aanraakgevoelige-bediening, een betere Siri-ondersteuning en een krachtigere chip. OMT-redacteur Dennis Mons vertelt je er in het onderstaande artikel alles over:

Nieuwe achtergrond voor je iPhone

Wie gek is op achtergronden heeft weer iets om naar uit te kijken. Apple introduceert met iOS 16.3 de nieuwe Unity-wallpaper. Deze is zowel op je iPhone als op je Apple Watch te gebruiken.

De achtergrond is ontworpen ter eren van Black History Month (februari) en is direct te gebruiken.

Aanpassing voor SOS-noodmelding

Apple heeft een extra beveiligingslaag voor zijn SOS-noodmeldingen uitgerold. Een dergelijke oproep is nu op een andere manier te activeren op je iPhone. Dit om broekzaktelefoontjes naar de hulpdiensten te voorkomen.

Om een noodmelding te activeren hou je de zijknop samen met een volumeknop ingedrukt en laat je hem vervolgens weer los.

Verbeterde iCloud beveiliging door iOS 16.3

Naast de beveiligingssleutel-functie introduceert Apple, met iOS 16.3, ook betere gegevensbescherming voor iCloud. Het totale aantal iCloud-gegevenscategorieën zijn voor iPhone-gebruikers verhoogd naar 23.

Op deze manier probeert het Amerikaanse bedrijf ervoor te zorgen dat informatie, zelfs bij een datalek, altijd beschermd blijft. Dus ook in de cloud.

Apple fixt iPhone-problemen met iOS 16.3

Naast het toevoegen van een aantal nieuwe functionaliteiten, pakt Apple met iOS 16.3 ook zijn kans om problemen op te lossen. De volgende zaken zijn verbeterd op de iPhone: