Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iOS 16.2 op je iPhone? Deze 5 functies zijn veranderd

Heb je een iPhone? Dikke kans dat deze nu draait op iOS 16.2. Deze software heeft een hoop nieuwe functies. Wij zetten ze speciaal voor jou op een rij.

Wellicht heb je net met Kerst een nieuwe iPhone gekocht of gekregen, of heb je nooit echt aandacht gegeven aan de updates van iOS. Toch veranderen er een aantal functies tijdens een nieuwe update. Zo ook bij iOS 16.2.

5 veranderingen op je iPhone met iOS 16.2

Wij zetten vijf veranderingen voor jou op een rij. Hier komen ze.

Verander jouw vergrendelscherm verder

Het vergrendelscherm is misschien wel de meest duidelijke wijziging bij iOS 16. Je kan alle achtergronden kiezen in verschillende stijlen en kiezen wat voor lettertype en welke widgets je daarop wil zien. Het is zelf mogelijk om roterende foto’s toe te voegen.

In iOS 16.2 zijn er wat meer opties toegevoegd. Zo zijn er nieuwe widgets. Toegevoegd. Om het vergrendelscherm aan te passen houd je deze ingedrukt en tik je vervolgens op pas aan. Hiermee kun je jouw scherm helemaal aanpassen.

Weer-app voor iPhone

De weer-app is helemaal vernieuwd. In eerste instantie valt het je misschien niet op, maar als je op de verschillende grafieken drukt, krijg je meer informatie te zien. Apple kan dit doen doordat het eerder de app Dark Sky overnam.

Upgrade jouw Woning-app

Met iOS 16 kreeg de Woning-app al een flinke makeover. Maar dat is niet alles. Met iOS 16.2 heeft het nog wat meer veranderingen toegevoegd onder de motorkap. Zo moet het allemaal nog beter werken.

Om van die zaken gebruik te maken, moet je de Woning-app updaten. Dit doe je door naar de app te gaan en vervolgens op de drie puntjes in de rechter bovenhoek te drukken.

Als je omlaag scrolt kom je bij Home Upgrade Available staan. Is dit niet het geval op dit moment, dan komt deze waarschijnlijk later. Om van de vernieuwde opties gebruik te maken moet je wellicht eerst je apparaten updaten.

Zie jouw medicijnen

Apple besteedt veel aandacht aan gezondheid en daarom werkt het ook continu aan de Gezondheid-app op jouw iPhone. Nu is het mogelijk om ook de gegevens van je medicijnen op te slaan. Hiervoor ga je in de app naar Gegevens en vervolgens naar Medicijnen. Daar kun je ze toevoegen.

In iOS 16.2 is het nu mogelijk om de medicijnen af te beelden in een widget op het vergrendelscherm.

Bescherm al jouw iCloud-data

Jouw iCloud versleutelt veel data die je in de cloud op slaat. Denk hierbij aan gezondheidsgegevens. Sinds iOS 16.2 is er ook geavanceerde gegevensbescherming. Deze versleutelt nog veel meer voor je zoals foto’s en notities. Jij hebt de sleutel en Apple niet, wat zorgt voor nog meer veiligheid.

Om het toe te voegen aan het vergendelscherm onderneem je de stappen zoals die bovenaan in het artikel zijn uitgelegd.

Helaas werkt het nog niet in Nederland, maar daar komt binnenkort verandering aangezien het al in de in de Instellingen staat weergegeven.

Om dit straks in te schakelen ga je naar Instellingen en klik je op jouw profiel waar je naam staat. Ga vervolgens naar iCloud en druk op Geavanceerde gegevensbescherming. Vanaf daar kan je wanneer mogelijk is de functie starten.