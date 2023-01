Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

HomePod mini is uitkomst voor velen, maar een vervolg krijgt hij (nog) niet

Het ziet er niet naar uit dat Apple momenteel werkt aan een nieuwe versie van de HomePod mini. Toen het bedrijf uit Cupertino met een nieuwe, grote HomePod aan kwam zetten, vroegen veel mensen zich af of de kleine, slimme speaker ook een update krijgt. Dat antwoord lijkt dus voorlopig ‘nee’ te zijn.

Dat blijkt uit een nieuwsbericht dat geschreven werd door Bloomberg-redacteur Mark Gurman. Dat er geen nieuwe HomePod mini op de horizon staat, is volgens Gurman ook eigenlijk gemakkelijk te verklaren. Apple zou namelijk geen reden hebben om een geüpdatete variant uit te brengen, op dit moment.

Geen nieuwe HomePod mini

De onlangs aangekondigde HomePod bevat bijvoorbeeld geen grote, nieuwe functies waar de HomePod mini nog niet over beschikte. “Natuurlijk zouden nieuwe kleurenopties of een lagere prijs fijn zijn. Ook een beter geluid of betere microfoons zijn welkom. De echte veranderingen zijn nodig in de back-end.”

En dan doelt Gurman met name op de integratie met Siri en eventuele aanpassingen die Apple aan die stemassistent kan doorvoeren. Omdat de HomePod mini al een redelijke audiokwaliteit heeft, zeker in vergelijking met kleinere Google- en Amazon-speakers, is dat dus geen echte reden om een update te manifesteren.

Mini is alweer meer dan twee jaar oud

Dat mensen om een geüpdatete versie van de HomePod mini vragen, is niet zo vreemd. Het apparaat kwam in oktober 2020 op de markt en is dus meer dan twee jaar oud. Veel elektronica is na een jaar of twee verouderd. Daar zijn we als mens en consument van producten inmiddels ontzettend aan gewend.

Mocht je toch een nieuwe HomePod met betere audiokwaliteit willen, en die ook nog eens beschikt over ondersteuning voor Matter en dergelijke, dan kun je bij de nieuwe HomePod terecht. Die slimme Apple-speaker is momenteel het beste aanbod van het bedrijf. Maar hij is wel alles behalve compact te noemen.