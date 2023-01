Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Dit mag je verwachten van de grote HomePod-comeback in 2023

Misschien was je hem al een beetje vergeten: die grote HomePod. Dit is de eerste slimme speaker van Apple, waarvan het bedrijf in 2021 de stekker uittrok. Voortaan zou de focus alleen liggen op de mini-variant van dit product. Maar nu lijkt het erop dat de iPhone-maker terugkomt op dat eerder gemaakte besluit.

Dit nieuws is afkomstig van Bloomberg-redacteur Mark Gurman. Het is de bedoeling dat er in 2023 dus een nieuwe versie van de HomePod verschijnt. Het gaat om een verbeterde variant. Die verbeteringen zitten hem vooral intern, want aan de buitenkant gaat er hoogstwaarschijnlijk niets veranderen.

HomePod maakt een comeback

Ondanks het feit dat de HomePod dus een comeback maakt, hoeven we volgens Gurman “geen revolutionaire dingen” te verwachten. Waar we wel naar uit kunnen kijken is mogelijk een lagere prijs. En dat klinkt als muziek in de oren (pun intended), aangezien de eerste versie nogal een flink prijskaartje had destijds.

Die hoge prijs was wel te verklaren. Want de eerste HomePod was één van de eerste slimme speakers die de nadruk op een goede audiobeleving legde. Soortgelijke producten waren goedkoper en daardoor populairder, maar klonken ook veel minder goed. Toch moest de Apple-speaker het tegen hen afleggen, uiteindelijk.

Wat mag het kosten?

Door deze situatie werd Apple haast gedwongen de HomePod mini uit te brengen. Dit is eveneens een slimme speaker met een prima geluid, en met een lager prijskaartje betaalbaar voor een grotere groep mensen. Dat pakte dus goed uit voor de iPhone-maker, maar nu waagt die dus een tweede poging met het grote model.

De prijs voor het nieuwe model wordt mogelijk 199 dollar. Dat is ongeveer 185 euro, exclusief btw. In de speaker zit waarschijnlijk de nieuwe S8-chip, die we ook in de recente Apple Watches aantreffen. Verder kunnen we een verbeterd touchpaneel verwachten op de bovenkant van de aanstaande HomePod.

Bloomberg