HiDock voor Mac: elk beeldscherm een ander dock dankzij machtige app

Dankzij Apple’s macOS kunnen we het Dock instellen zoals we dat graag willen. Het uitbreiden, positioneren en schermgrootte veranderen is een peulenschil. Probleem is echter dat het Dock niet individueel aan te passen is op meerdere displays. Een gratis Mac-app gaat hier verandering in brengen.

Werken op een Mac is weergaloos. Zeker de nieuwe versies zijn razendsnel en zijn zeker subliem als je veel werkt met foto’s en video op hoge resolutie. Sommigen van ons willen echter een tweede of derde scherm gebruiken en het Dock-instellingen per scherm veranderen zodat het beter past bij de taken die je erop uitvoert. Dat kon niet, tot nu.

Mac laat je nu alle beeldschermen veranderen door deze app

Hoewel Apple niet bepaald happig is over het feit dat je kan ‘knoeien’ met individuele instellingen per beeldscherm op een Mac, denken app-makers daar anders over. Zo ook Rafe Conde die op elk scherm een unieke Dock wilde hebben.

HiDock is een Mac-app die je gratis kunt installeren. De app stelt je in staat om verschillende Dock-instellingen te koppelen aan verschillende schermconfiguraties. En dat is best een uitkomst.

Deze applicatie is dus ook extreem nuttig voor Apple MacBook-gebruikers met een extern scherm. Zij hadden niet de mogelijkheid om het Dock van scherm A te veranderen zonder dat het ook met scherm B gebeurde.

Nu is het dus mogelijk om het Dock van je MacBook op scherm A op een bepaalde manier positioneren wanneer je verbonden bent met scherm B. Deze instellingen worden opgeslagen, zodat het Dock weer terugsprint wanneer je een tweede scherm wederom aansluit.

Met HiDock snel gepiept

De Mac-app draait op de achtergrond en kan optioneel worden toegevoegd aan de menubalk van je Mac.

Het is dus simpel: het vergt geen tijd om in te stellen en de app werkt uitstekend op je Mac. Het hele handige HiDock voor de Apple Mac is voor nop te downloaden op de site van Rafa.