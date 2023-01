Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Haal meer uit je AirPods Pro 2 met deze handige features

De AirPods Pro 2 werden in september 2022 eindelijk wereldkundig gemaakt en beschikken over een aantal handige features, waarvan je er mogelijk een aantal nog niet kent. OMT-redacteur Sabine zet op een rijtje welke features je echt eens uit moet proberen.

Sommige van deze functies werken ook op de eerste generatie AirPods Pro (en in enkele gevallen ook op de niet-Pro-modellen). Apple biedt een hoop handige features die de audio-ervaring op je iPhone, iPad, Mac of ander apparaat alleen maar beter maken. Klaar voor de handige features? Hier komen ze.

Zo haal je meer uit je AirPods

#1 Gebruik noise cancelling met Ă©Ă©n oortje

Bij de AirPods Pro (2) is het mogelijk om ruisonderdrukking in te stellen wanneer je slechts Ă©Ă©n oortje draagt. Je zal uiteraard nog steeds meer van de omgeving horen dan wanneer je beide oortjes draagt, maar in sommige gevallen kan het een uitkomst zijn. Zo stel je het in:

Open de instellingen op je iPhone of iPad en navigeer naar Toegankelijkheid. Selecteer AirPods en zorg dat Ruisonderdrukking voor één AirPod is ingeschakeld. Je vindt deze instelling onder het kopje Ruisbeheersing.

#2 Live-microfoon

Je kunt je iPhone inzetten als een live-microfoon en het geluid dus live beluisteren via je AirPods. Het klinkt als een handige manier om iemand te stalken, maar je moet wel binnen draadloos bereik zijn. De functie is handig als je een huisdier of kind in de gaten wil houden, of als je niets van je tv-programma wil missen terwijl je in een andere ruimte bent.

Om de functie Live Luisteren in te schakelen ga je naar het Bedieningspaneel van je iPhone en druk je op het icoontje met een oor, genaamd Luidspreker. Zorg dat je AirPods zijn verbonden met je toestel en druk op Live luisteren. Vervolgens hoor je alles wat de microfoon van je smartphone oppikt.

#3 Batterij-widget AirPods

Een makkelijke manier om altijd en overal te weten hoeveel juice er nog in je AirPods zit, is om de draadloze oortjes toe te voegen aan de batterij-widget van je iPhone. Houd een plek tussen je apps op het thuisscherm lang ingedrukt tot de apps gaan wiebelen.

Tik vervolgens op het plusje in de linkerbovenhoek en selecteer de widget Batterijen. Kies een widgetgrootte naar keuze en plaats hem ergens op je thuisscherm. Nu weet je altijd en overal hoe het met de batterijstatus van je AirPods is gesteld.

#4 Achtergrondgeluiden

Heb je moeite met concentreren of val je graag in slaap met white noise? Je AirPods kunnen je daarbij helpen. Ga naar het Bedieningspaneel op je iPhone en selecteer de Luidspreker (icoontje met oor). Schakel Achtergrondgeluiden in. Selecteer een geluid naar keuze, zoals Oceaan, Regen of Stromend water.Â

Een audiofragment wordt vervolgens afgespeeld in je oortjes, zodat je je beter kunt focussen op je taken of juist lekker achterover kunt gaan zitten om te relaxen. Met een tik op de knop zet je de achtergrondgeluiden ook weer uit.

#5 Conversation Boost

Als je je AirPods Pro (2) draagt is het ondanks de handige transparantiemodus soms lastig om mensen te verstaan. Gelukkig heeft Apple daar iets op bedacht. Ga naar de instellingen van je iPhone en druk op Toegankelijkheid.

Selecteer vervolgens Audio/Visueel en tik op Aangepaste koptelefoon. Scrol naar onderen en tik op Transparantiemodus. Zorg dat deze functie is ingeschakeld en zet de slider achter Gespreksversterking aan. That’s it!