Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Waarom Google Apple nog steeds smeekt om iMessage-verandering

Google oefent flink veel druk op Apple uit om RCS te implementeren in iMessage. Apple zit daar absoluut niet op te wachten en geeft geen gehoor aan de Android-maker.

iMessage is het speciaal door Apple ontwikkelde berichtensysteem voor de eigen iPhone. Het werkt ongeveer hetzelfde als SMS waardoor gebruikers elkaar berichten en media kunnen sturen. Doordat het systeem gesloten is, is het alleen beschikbaar voor Apple-apparaten. Iets wat tegen het zere been van Android-maker Google is. Zo worden berichten die je van een iPhone naar een Android-toestel stuurt en omgekeerd niet optimaal weergegeven.

Google wil RCS in iMessage

Google maakt namelijk gebruik de RCS-standaard voor berichten. Iets wat niet door Apple’s iMessage ondersteunt wordt. Hierdoor kunnen Android-gebruikers geen goede foto’s en video’s via berichten naar iPhone-bezitters sturen en is het gebruik van emoji onmogelijk. Iets wat dus niet fijn is voor Google, omdat het een reden voor gebruikers kan zijn om een iPhone aan te schaffen in plaats van een Android.

Wat is RCS? 💬 RCS staat voor Rich Communication Services. Het is een moderne standard voor tekstuele communicatie die op dit moment alleen op Android-toestellen draait. Dit komt omdat Apple het niet wil implementeren in het eigen systeem. Als je een bericht via iMessage verstuurt wordt deze blauw op je iPhone. Berichten naar Android-toestellen zijn groen gekleurd.

Google probeert daarom druk uit te oefenen op Apple. In augustus begon het met de campagne #getthemessage om Apple te overtuigen om RCS aan te bieden op de iPhone. Tijdens de CES in Las Vegas doet het daar nog een extra stapje bovenop en heeft het een enorm billboard afgehuurd.

@uptin First time I’ve even seen an ad for android and it’s going all out ♬ Funny Song – Cavendish Music

Apple zit niet te wachten in communicatie met Android

De advertentie die Google laat zien, is wel ludiek te noemen. Eerst komt het met de boodschap en vervolgens met de code voor RCS in iMessage. Het bedrijf hoopt daardoor dat Android- en iPhone gebruikers via berichten elkaar betere video’s en foto’s kunnen sturen.

In augustus lanceerde Google voor dat doel een speciale site waarop alle voordelen zijn te zien. Naast foto’s en video’s zijn er nog andere voordelen, want berichten tussen Android en iOS kunnen daardoor ook versleuteld worden. Bovendien is het makkelijker om groepsgesprekken te beginnen en kun je ook emoji’s sturen.

Toch lijkt Google geduld te moeten hebben. Afgelopen jaar zei Apple-CEO Tim Cook dat de implementatie van RCS in iMessage geen prioriteit heeft voor het bedrijf.