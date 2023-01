Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Google Nest Hub krijgt pittige concurrentie van Apple’s unieke iPad

Met de introductie van de vernieuwde HomePod breidt Apple zijn aanbod binnen de Smart Home-markt uit. Grote vraag is echter hoe het Amerikaanse bedrijf zichzelf gaat opstellen tegen populaire producten als de Google Nest Hub. Het antwoord lijkt al duidelijk te zijn.

Apple werkt volgens bronnen van Bloomberg hard aan een eigen variant op de innovatie. En ja, daar wil het hoogstwaarschijnlijk de iPad voor gebruiken.

Apple richt pijlen op Google Nest Hub

Amazon en Google domineren op dit moment de Smart Home-markt. Producten als de Google Nest Hub staan in menig woonkamer en worden gebruikt om slimme apparaten aan te sturen. Denk bijvoorbeeld aan het instellen van de thermostaat en het (de)activeren van de verlichting.

Apple lijkt met de vernieuwde HomePod een duit in het zakje te willen doen en mengt zich in de strijd. Al laat het Amerikaanse bedrijf van CEO Tim Cook het hier, volgens bronnen van het Amerikaanse Bloomberg, niet bij zitten.

Achter de schermen werkt Apple aan een iPad-achtig apparaat dat puur bedoeld is voor de besturing van de Smart Home. Hoe dat apparaat er precies uit komt te zien weten we niet, maar de kans dat hij gedowngraded is op specificatiegebied lijkt groot te zijn. Verwachting is dan ook dat deze beslissing de kosten flink zal drukken.

Wanneer we het slimme apparaat precies kunnen verwachten is nog niet duidelijk. Al weten we inmiddels wel dat Apple zijn Google Nest Hub-concurrent niet eerder dan 2024 op de markt brengt.

De vernieuwde HomePod

Apple kondigde gistermiddag (18 januari 2022) zijn tweede-generatie HomePod aan. De slimme speaker verdween in 2021, om twee jaar later dus zijn comeback te kunnen maken.

Het zal weinig mensen verbazen dat de nieuwe HomePod vol zit met gloednieuwe innovaties. De speaker beschikt bijvoorbeeld over ruimtelijke audio, verbeterde Siri-instellingen en een verbeterde geluidskwaliteit.

Benieuwd wat het nieuwe product je allemaal te bieden heeft? Dennis praat je in onderstaand artikel met liefde bij: